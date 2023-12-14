Sosyal medyada evini gösterince gündem olmayı başardı! Eksi ikinci kattaki evinin aylık kirası 4.500 TL... "Pencere duvara bakıyor"

Tanımadığı kişilerin yanına giderek evlerinin yaklaşık bedelini sorarak daha sonrasında evi gezen Muhammet Ali Sarı son paylaşımında İstanbul'da aylık kirası 4500 TL olan bir evi takipçilerine gösterdi. Daha önceki paylaşımlarında 50 bin-100 bin TL aralığında kira ödeyen kişileri gösteren Sarı, takipçilerinden tepki topluyordu. Muhammet Ali Sarı bu defa eksi ikinci katta oturan bir kadının evini gezdi.

"BİRAZ DA GERÇEKLER"

Amerikan mutfaklı, 1 oda ve 1 salondan oluşan evini gezdiren kadın aylık kirasının ise 4500 TL olduğunu söyledi. Evinin pencerelerinin duvara baktığını dile getiren kadın, kedisiyle birlikte yaşadığı evdeki havasızlık sorunu için uğraşmasına rağmen çözmediğini ifade etti.

Genç kadının evine ait görüntüler sosyal medya kullanıcıları binlerce yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sonunda gerçekleri gösterdi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Diri diri mezara girmek gibi. Ben seyrederken daraldım" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Hem hava almıyor hem de duvar diplerinde rutubet var. Hastalık için ideal şartlar" dedi.