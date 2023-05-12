Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada fenomeninden şoke eden itiraf! Cinsel ilişki sırasında neredeyse ölüyordu... “Öleceğimi sandım"

Sosyal medyada fenomeninden şoke eden itiraf! Cinsel ilişki sırasında neredeyse ölüyordu... “Öleceğimi sandım"

12.05.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Janet Massa yaptığı itirafla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Massa şiddetli bir kalp krizine yol açabilecek damar yırtılmasına neden olan ilişki deneyiminin sonrasında ölümden döndüğünü söyledi. Fenomen ismin açıklaması kısa sürede gündem yarattı.

Sosyal medyada fenomeninden şoke eden itiraf! Cinsel ilişki sırasında neredeyse ölüyordu... “Öleceğimi sandım"

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan sosyal medya uygulaması OnlyFans’tan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Janet Massa bu kez itirafıyla gündem yarattı. İsmini açıklamak istemediği bir partneriyle yakınlaştığı sırada ölümden döndüğünü itiraf eden Massa’nın açıklaması herkesi şaşkına çevirdi. Partnerinin boynundan ısırdığını belirten Massa o anda hareket etmekte zorlandığını ve öleceğini düşündüğünü söyledi. Ertesi gün bile kolunu hareket ettirmediği için hastaneye gitmek zorunda kalan Massa, boynundaki bir kan pıhtısının duruma neden olduğunu söyledi.

“ÖLECEĞİMİ SANDIM”

kapak 6

Paraguaylı fenomen isim ölüme yakın bir deneyim yaşadığını ifade ederek, “Yatakta öpüşüyorduk ve boynumu öptü. O kadar sertti ki onu itmek zorunda kaldım. İz bırakmasını istemedim. Ertesi sabah uyandığımda ise kolumu hareket ettiremedim. Çok büyük bir korkuydu ve öleceğimi sandım. Doktorlar boynumdaki morluğu fark edip ondan kaynaklanabileceğini söyleyene kadar bana ne olduğunu anlayamadılar. Sonunda bana bir kan pıhtısının kalbime ulaştığını ve kolumda o felce neden olduğunu söylediler. Çok daha kötü olabilirdi. Ciddi bir kalp krizine neden olabilirdi” dedi.

İlginizi Çekebilir

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

 O sahneyi anlattı! “At üzerinde 12 saat cinsel ilişki...”

O sahneyi anlattı! “At üzerinde 12 saat cinsel ilişki...”

 Olay açıklama! “Seks işçisi olduğumu duyunca üçlü ilişki istedi”

Olay açıklama! “Seks işçisi olduğumu duyunca üçlü ilişki istedi”

 Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

 'En güzel vajina' yarışmasının kazananı! Şimdi servet kazanıyor

'En güzel vajina' yarışmasının kazananı! Şimdi servet kazanıyor

 Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi“Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi
Adını arattığında çıplak fotoğraflarını buldu! Şimdi kendisi satıyor Adını arattığında çıplak fotoğraflarını buldu! Şimdi kendisi satıyor
50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı 50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Dekolteli geceliğiyle şoy yaptı! Bacaklarını iki yana açınca...

Dekolteli geceliğiyle şoy yaptı! Bacaklarını iki yana açınca...

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

İlginizi Çekebilir

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

İtalya şehir merkezinde patlama! Araçlar alevlerin arasında kaldı

İtalya şehir merkezinde patlama! Araçlar alevlerin arasında kaldı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.