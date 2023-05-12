Sosyal medyada fenomeninden şoke eden itiraf! Cinsel ilişki sırasında neredeyse ölüyordu... “Öleceğimi sandım"

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan sosyal medya uygulaması OnlyFans’tan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Janet Massa bu kez itirafıyla gündem yarattı. İsmini açıklamak istemediği bir partneriyle yakınlaştığı sırada ölümden döndüğünü itiraf eden Massa’nın açıklaması herkesi şaşkına çevirdi. Partnerinin boynundan ısırdığını belirten Massa o anda hareket etmekte zorlandığını ve öleceğini düşündüğünü söyledi. Ertesi gün bile kolunu hareket ettirmediği için hastaneye gitmek zorunda kalan Massa, boynundaki bir kan pıhtısının duruma neden olduğunu söyledi.

“ÖLECEĞİMİ SANDIM”

Paraguaylı fenomen isim ölüme yakın bir deneyim yaşadığını ifade ederek, “Yatakta öpüşüyorduk ve boynumu öptü. O kadar sertti ki onu itmek zorunda kaldım. İz bırakmasını istemedim. Ertesi sabah uyandığımda ise kolumu hareket ettiremedim. Çok büyük bir korkuydu ve öleceğimi sandım. Doktorlar boynumdaki morluğu fark edip ondan kaynaklanabileceğini söyleyene kadar bana ne olduğunu anlayamadılar. Sonunda bana bir kan pıhtısının kalbime ulaştığını ve kolumda o felce neden olduğunu söylediler. Çok daha kötü olabilirdi. Ciddi bir kalp krizine neden olabilirdi” dedi.