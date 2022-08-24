Sosyal medyada gündem oldu! Adana'ya giden ünlü leylek Jonas'tan iki gündür haber alınamıyor

Sosyal medya, en son Adana'da sinyal veren Jonas isimli leylekten iki gündür haber alınamamasını konuşuyor. Üzerine takılan takip cihazıyla Animal Tracker isimli bir telefon uygulamasından canlı olarak takip edilen leylek Jonas, en son Adana'da görüldü. Independent'ın haberine göre, 2013 yılında Almanya'da doğan leylek en son Adana'da görüldüğünden beri, yani iki gündür hiçbir şekilde sinyal vermiyor.

EN SON ADANA'DAN SİNYAL VERDİ! SONRASI YOK

Bilim dünyasının ve hayvan meraklılarının yakından takip ettiği hayvanlardan birisi olan Leylek Jonas’ın üzerindeki sinyal verici, 22 Ağustos’tan beri güncelleme yapmadı.

Yaz aylarını Avrupa ve Türkiye civarında geçiren, kışın da Afrika’ya göçen Jonas, 8 Ağustos’ta Almanya'dan yola çıkmış, 19 Ağustos’ta ise Türkiye’ye giriş yapmıştı.

LEYLEK JONAS'A NE OLDU?

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise bu soruya yanıt niteliği taşıyan bir paylaşım yaptı.

Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda leyleğin sinyal kesicilere yakalandığını tahmin ederek, “Suriye’ye inip bölgeden uzaklaştıkça sinyal geri gelecektir korkmayın, her yıl aynı şey oluyor” ifadelerini kullandı.

