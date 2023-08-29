Sosyal medyada gündem yaratan damat! Gelini bırakıp dansözle göbek atmaya başladı... O anlar viral oldu

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde bir damat düğündeki dans performansıyla adeta göz doldurdu. Eğlencenin tadını çıkarttığı anlarda gelini bırakarak düğünde bulunan dansözle dans etmeye başlayan damat hem şaşırttı hem de gülümsetti. Dansözün durumu fark ederek gelin ve damadı buluşturduğu anlar gözlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Damadın müziğin ritmine kendisini kaptırarak dansözle performans sergilediği anlara sosyal medya kullanıcıları yorumsuz kalamadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Artık dansöz de ayıp olmasın diye gelini yanına çağırdı” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı “En utanç verici anlardan biri” yorumunu ekledi.