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    4. Sosyal medyada gündem yaratan damat! Gelini bırakıp dansözle göbek atmaya başladı... O anlar viral oldu

    Sosyal medyada gündem yaratan damat! Gelini bırakıp dansözle göbek atmaya başladı... O anlar viral oldu

    29.08.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada düğünlerde çekilen görüntüler gündem yaratmaya devam ediyor. Yine bir düğünün başrolünü damadın dans performansı oluşturdu. Üstelik bu kez damat gelini bırakarak dansözle dans etmeye başlayınca olay oldu.

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde bir damat düğündeki dans performansıyla adeta göz doldurdu. Eğlencenin tadını çıkarttığı anlarda gelini bırakarak düğünde bulunan dansözle dans etmeye başlayan damat hem şaşırttı hem de gülümsetti. Dansözün durumu fark ederek gelin ve damadı buluşturduğu anlar gözlerden kaçmadı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Damadın müziğin ritmine kendisini kaptırarak dansözle performans sergilediği anlara sosyal medya kullanıcıları yorumsuz kalamadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Artık dansöz de ayıp olmasın diye gelini yanına çağırdı” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı “En utanç verici anlardan biri” yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Dansöz gelin damat

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