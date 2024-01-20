Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Eşinin ayağını yıkadığı suyu içti... Hindistan'daki düğün geleneği olay oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir düğün törenine ait görüntüler viral olurken o anlara kullanıcıların tepkisi de gecikmedi. Görüntülerde eşinin ayağını yıkadığı suyu için bir kadın yer aldı. Genç kadın eşinin ayaklarının dibine çökerek elindeki bardaktan elinin ayaklarına dökmeye başladı. Diğer elini eşinin ayaklarının altına koyan genç kadın biriken suları ise içti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Hindistan'daki düğün geleneğine tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten izlediğim en kötü şeylerden biriydi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadını aşağıladıklarını düşünüyorum" yorumunu ekledi.