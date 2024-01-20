Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Eşinin ayağını yıkadığı suyu içti... Hindistan'daki düğün geleneği olay oldu

    Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Eşinin ayağını yıkadığı suyu içti... Hindistan'daki düğün geleneği olay oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.01.2024 07:40 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hindistan'da kaydedildiği iddia edilen bir düğün geleneğine ait görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Görüntülerde bir kadının eşinin ayaklarını yıkadığı suyu içtiği anlar yer aldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi.

    Sosyal medyada paylaşılan bir düğün törenine ait görüntüler viral olurken o anlara kullanıcıların tepkisi de gecikmedi. Görüntülerde eşinin ayağını yıkadığı suyu için bir kadın yer aldı. Genç kadın eşinin ayaklarının dibine çökerek elindeki bardaktan elinin ayaklarına dökmeye başladı. Diğer elini eşinin ayaklarının altına koyan genç kadın biriken suları ise içti.

    1

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Hindistan'daki düğün geleneğine tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten izlediğim en kötü şeylerden biriydi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadını aşağıladıklarını düşünüyorum" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

    Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

     Sarı Tutku'nun son halini görenler tanıyamadı

    Sarı Tutku'nun son halini görenler tanıyamadı

     Zor anlar! Yanına gelip öyle bir şey yaptı ki...

    Zor anlar! Yanına gelip öyle bir şey yaptı ki...

     Dönüşü muhteşem oldu! Müstehcen sayfasının reklamını yaptı

    Dönüşü muhteşem oldu! Müstehcen sayfasının reklamını yaptı

     Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    20 Ocak Cumartesi: TV yayın akışı20 Ocak Cumartesi: TV yayın akışı
    Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...
    Uçakta mide bulandıran sapıklık! Hostesi böyle taciz ettiUçakta mide bulandıran sapıklık! Hostesi böyle taciz etti
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Hindistan
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu! "Bizi adeta uyutmuşlar kandırıldım"

    Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu! "Bizi adeta uyutmuşlar kandırıldım"

    2 kız çocuğu evde ipe asılı halde ölü bulunmuştu! Bakanlık devreye girdi

    2 kız çocuğu evde ipe asılı halde ölü bulunmuştu! Bakanlık devreye girdi

    Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum

    Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum

    Uçakta mide bulandıran sapıklık! Hostesi böyle taciz etti

    Uçakta mide bulandıran sapıklık! Hostesi böyle taciz etti

    Viral paylaşımlar! Kimse sırrını çözemedi, ayırt eden çıkmadı

    Viral paylaşımlar! Kimse sırrını çözemedi, ayırt eden çıkmadı

    En zenginlere hizmet ediyor! Profesyonel metresin hediye listesi

    En zenginlere hizmet ediyor! Profesyonel metresin hediye listesi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

    Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.