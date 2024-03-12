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    4. Sosyal medyada gündem yaratan ihanet görüntüleri! Karısına yakalanınca arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

    Sosyal medyada gündem yaratan ihanet görüntüleri! Karısına yakalanınca arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.03.2024 11:32
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    Sosyal medyada paylaşılan bir ihanet görüntüsü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde bir adam sinemada başka bir kadınla otururken karısına yakalandı. Bir anda karısını karşısına gören adam önce şaşırdı ardından ise koşarak uzaklaşmayı seçti.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Yurt dışında çekildiği tahmin edilen görüntülerde bir adam başka bir kadınla sinemaya gitti. O anlarda karısı bir anda ortaya çıkınca kıskıvrak yakalanan adam şaşkına döndü.

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    Saniye saniye ihanet görüntülerinin paylaşılmasından sonra sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dayak yemeden kaçmışlar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Güzel kaçmışlar" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Aldatma ihanet
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