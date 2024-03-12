Sosyal medyada gündem yaratan ihanet görüntüleri! Karısına yakalanınca arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

Sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Yurt dışında çekildiği tahmin edilen görüntülerde bir adam başka bir kadınla sinemaya gitti. O anlarda karısı bir anda ortaya çıkınca kıskıvrak yakalanan adam şaşkına döndü.

Saniye saniye ihanet görüntülerinin paylaşılmasından sonra sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dayak yemeden kaçmışlar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Güzel kaçmışlar" yorumunu ekledi.