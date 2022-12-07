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Sosyal medyada gündem yarattı! Kuaförün tavanından salonun ortasına çalışan düştü... Müşteriler ne olduğunu anlayamadı

07.12.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Henan eyaletinde bir kuaför salonunda çalışan kişi, havalandırmadaki sorunu anlamak için çıktığı havalandırma boşluğunda tavanın çökmesi sonucu salonun ortasına düştü. Saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Çin’in Henan eyaletine bağlı Xinyang şehrinde bir kuaför salonunun havalandırmasında arıza meydana geldi. Sorunu anlamak için havalandırma boşluğuna çıkan Liu Soy isimli çalışan, tavanın çökmesiyle birlikte kuaför salonunun ortasına düştü. Kuaför salonunda bulunan müşterilerin şaşkın bakışlarının ortasında yere inen adam herkesi korkuttu.

BURNU DAHİ KANAMADI

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Tavanın çökmesiyle kendisini bir anda müşterilerin bakımlarını yaptırdığı salonun ortasında bulan adam kazayı yara almadan atlattı. Soy, kazadan yara almadan kurtulurken, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından kısa sürede viral oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Kuaför

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