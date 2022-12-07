Sosyal medyada gündem yarattı! Kuaförün tavanından salonun ortasına çalışan düştü... Müşteriler ne olduğunu anlayamadı

Çin’in Henan eyaletine bağlı Xinyang şehrinde bir kuaför salonunun havalandırmasında arıza meydana geldi. Sorunu anlamak için havalandırma boşluğuna çıkan Liu Soy isimli çalışan, tavanın çökmesiyle birlikte kuaför salonunun ortasına düştü. Kuaför salonunda bulunan müşterilerin şaşkın bakışlarının ortasında yere inen adam herkesi korkuttu.

BURNU DAHİ KANAMADI

Tavanın çökmesiyle kendisini bir anda müşterilerin bakımlarını yaptırdığı salonun ortasında bulan adam kazayı yara almadan atlattı. Soy, kazadan yara almadan kurtulurken, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından kısa sürede viral oldu. (İHA)