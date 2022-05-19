HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyada paylaşım uğruna suya atladı! TikTok sonu oldu...

Sosyal medyada paylaşım uğruna suya atladı! TikTok sonu oldu...

19.05.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da İshak Aşkan (19) isimli genç, TikTok videosu çekmek için sulama kanalına atladı. Aşkan suya atladıktan bir süre sonra gözden kayboldu. Aşkan'ın cansız bedeni ekipler tarafından 500 metre ileride bulundu.

Sosyal medyada paylaşım uğruna suya atladı! TikTok sonu oldu...

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesinden geçen sulama kanalında yaşandı. İshak Aşkan (19) iddiaya göre, son günlerde TikTok'ta gençler arasında sulama kanalına atlama konusunda yaşanan meydan okuma videosu çekmek istedi. Kanala atlayan Aşkan, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

500 METRE İLERİDE BULUNDU

Kanalda çalışma başlatan dalgıç polisler, genci yaklaşık 500 metre mesafedeki kanal kapaklarına sıkışmış halde buldu. Ekipler, tarafından kanaldan çıkarılan Aşkan'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AW623881_05

Son günlerde sosyal medyada TikTok videosu çekmek için sulama kanalına atlayan kişi sayısının arttığını belirten Cihangir Yaşar, yetkilerin bu duruma el atması gerektiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soylu onayladı! Atamalar belli olduSoylu onayladı! Atamalar belli oldu
Ukrayna'da ilk kez kullanılıyor! 'Terminatör' sahaya indiUkrayna'da ilk kez kullanılıyor! 'Terminatör' sahaya indi
Tanju Özcan'dan sığınmacılara flaş ilanTanju Özcan'dan sığınmacılara flaş ilan
Anahtar Kelimeler:
tiktok Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor! İşte o anlar...

Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor! İşte o anlar...

Benzinde indirim beklentisi!

Benzinde indirim beklentisi!

Asgari ücrete zam olacak mı? Açıklama geldi!

Asgari ücrete zam olacak mı? Açıklama geldi!

Yarım asırlık yaş farkı, miras kavgası çıkardı! Tam 2 milyon dolar...

Yarım asırlık yaş farkı, miras kavgası çıkardı! Tam 2 milyon dolar...

Canan Karatay'a meslekten men cezası verilmişti! AYM'den flaş karar

Canan Karatay'a meslekten men cezası verilmişti! AYM'den flaş karar

Kan donduran olay! Annesini öldürüp, 3 komşuyu yaraladı

Kan donduran olay! Annesini öldürüp, 3 komşuyu yaraladı

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Bacağına karşılık tam 4 milyon sterlin istedi!

Bacağına karşılık tam 4 milyon sterlin istedi!

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.