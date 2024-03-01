Sosyal medyada spor yaptığı anları paylaştı! Sırtına koyduğu ağırlık bir anda kayınca parmağı kırıldı... O anları gösterince viral oldu

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde spor yapan bir adamın sırtındaki ağırlık eline düştü. Ağırlığın altında ezilen parmağı kırılan adam o anları kameraya göstermeyi ihmal etmedi.

Acı içinde zıplayan adamın parmağındaki şekil bozukluğuna rağmen kaydı durmaması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir insan bunu neden çekmeye devam eder ki?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gördüğüm en saçma şeydi" yorumunu yaptı.