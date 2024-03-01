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    4. Sosyal medyada spor yaptığı anları paylaştı! Sırtına koyduğu ağırlık bir anda kayınca parmağı kırıldı... O anları gösterince viral oldu

    Sosyal medyada spor yaptığı anları paylaştı! Sırtına koyduğu ağırlık bir anda kayınca parmağı kırıldı... O anları gösterince viral oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.03.2024 13:14
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    Sosyal medyada ismi açıklanmayan bir adamın spor yaparken kaydettiği görüntüler talihsiz bir kazayla sonuçlandı. Görüntülerde sırtındaki ağırlık bir anda kayan adamın parmağı kırıldı. Kırılan parmağını gösteren adam gündem yarattı. O anlara yorum yağdı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde spor yapan bir adamın sırtındaki ağırlık eline düştü. Ağırlığın altında ezilen parmağı kırılan adam o anları kameraya göstermeyi ihmal etmedi.

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    Acı içinde zıplayan adamın parmağındaki şekil bozukluğuna rağmen kaydı durmaması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir insan bunu neden çekmeye devam eder ki?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gördüğüm en saçma şeydi" yorumunu yaptı.

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