Sosyal medyada 'Storm Area 51' geyiği

“Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us” başlıklı etkinlik için verilen tarih 20 Eylül 2019, belirlenen yer ise, Area 51 (51. Bölge). Açıklamada şöyle demişler:

“Hep birlikte Area 51’deki Uzaylı Merkezini turistik ziyarete gidiyoruz. Eğer Naruto (bir anime serisi) koşuşu yaparsak, onların kurşunlarından kaçabiliriz. Hadi uzaylıları görelim.”

Amerika’nın Nevada eyaletinde yer alan ve ABD Hava Kuvvetleri’nin gizli askeri çalışmalar yaptığı bu yer, aynı zamanda sayısız filme ve oyuna da konu olan gizemli bir yer. Zira yıllardır süre gelen söylentiler var. Bu söylentilere göre ABD, yıllar evvel uzaylılarla temas kurmuş, hatta bazı uzaylıları da 51. Bölge’de tutup araştırmalar yapmaktadır. Bu söylentiler karşısında zaman zaman yetkililerden yalanlamalar gelse de, bazen de eski yetkililerin çıkıp, “Evet, uzaylılar var, 51. Bölge’de garip şeyler oluyor” gibi açıklamalarına da denk geliyoruz.

İşte Facebook’ta bu etkinliği oluşturanlar da bu gizemin artık ortadan kaldırılması için herkesi hareket etmeye davet ediyor. İlk etapta ufak ve şaka amaçlı, mizahi bir etkinlik olarak görülse de, an itibarıyla etkinliğe katılmak isteyenlerin sayısı 1.2 milyonu geride bıraktı ve bu da işi daha ciddi bir boyuta taşıdı.