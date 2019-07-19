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Sosyal medyada 'Storm Area 51' geyiği

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TEKNOLOJİ  | 19.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

Bundan kısa bir süre önce, birkaç kişi tarafından Facebook’ta yeni bir etkinlik etkinlik oluşturuldu. “Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us” başlıklı etkinlik için verilen tarih 20 Eylül 2019, belirlenen yer ise, Area 51 (51. Bölge).

Sosyal medyada 'Storm Area 51' geyiği

“Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us” başlıklı etkinlik için verilen tarih 20 Eylül 2019, belirlenen yer ise, Area 51 (51. Bölge). Açıklamada şöyle demişler:

“Hep birlikte Area 51’deki Uzaylı Merkezini turistik ziyarete gidiyoruz. Eğer Naruto (bir anime serisi) koşuşu yaparsak, onların kurşunlarından kaçabiliriz. Hadi uzaylıları görelim.”
Amerika’nın Nevada eyaletinde yer alan ve ABD Hava Kuvvetleri’nin gizli askeri çalışmalar yaptığı bu yer, aynı zamanda sayısız filme ve oyuna da konu olan gizemli bir yer. Zira yıllardır süre gelen söylentiler var. Bu söylentilere göre ABD, yıllar evvel uzaylılarla temas kurmuş, hatta bazı uzaylıları da 51. Bölge’de tutup araştırmalar yapmaktadır. Bu söylentiler karşısında zaman zaman yetkililerden yalanlamalar gelse de, bazen de eski yetkililerin çıkıp, “Evet, uzaylılar var, 51. Bölge’de garip şeyler oluyor” gibi açıklamalarına da denk geliyoruz.

İşte Facebook’ta bu etkinliği oluşturanlar da bu gizemin artık ortadan kaldırılması için herkesi hareket etmeye davet ediyor. İlk etapta ufak ve şaka amaçlı, mizahi bir etkinlik olarak görülse de, an itibarıyla etkinliğe katılmak isteyenlerin sayısı 1.2 milyonu geride bıraktı ve bu da işi daha ciddi bir boyuta taşıdı.

Ek olarak, bu etkinliğe katılmak isteyen dünyaca ünlü isimler de var. Mesela, “Terminator” Arnold Schwarzenegger da onlardan biri. Game of Thrones aktörlerinden Liam Cunningham da Twitter’da paylaşım yaparken, bir diğer paylaşım ise “Machete” Danny Trejo’dan geldi. Tabii bu etkinlik üzerine paylaşım yapan pek çok ünlü var.

Peki etkinliğe katılmak isteyip de katılamayanlar ne olacak? Bunun için de bir çözüm düşünülmüş. Etkinliğin nasıl sonuçlanacağını merak eden Area 15 sayfası, 20 Eylül’de Nevada’da yaşanacakları canlı yayın ile tüm dünyaya sunmak istediklerini bildiriyor.

PEKİ YA YETKİLİLER BU İŞE NE DİYOR?

Amerikan Hava Kuvvetleri Sözcüsü Laura McAndrews, konu hakkında Washington Post’a kısa bir demeç verdi ve o bölgenin ordunun eğitimi için kullanıldığını, gelmeye yönelik herhangi bir girişim olduğunda da engellenilmesi için gerekli tavrın sergileneceğini belirtti. Kısacası, “aklınızdan bile geçirmeyin” deniyor.

Bu arada, az evvel de belirttiğimiz gibi, “şaka” amaçlı olarak hazırlanan bir sayfa bu. Muhtemelen onlar da bu işin bu kadar büyüyeceğini ve askerlerin bile gündemine gireceğini düşünmemişti.
Ve etkinlik sayfasında şunu demeyi ihmal etmemişler:

“Hey, Amerikan hükümeti, bu bir şaka. Eğer Area 51’e gitmek isteyen var ise, şimdiden bilmeli ki orada herhangi bir UFO ya da dünya dışı türleri araştırma üssü bulunmuyor. Bu bilgi Bob Lazar tarafından onaylanmıştır. Kendisi kim diye merak ediyorsanız, Google’a yazabilirsiniz.”

Bob Lazar, 51. Bölge’yle ilgili pek çok araştırma yapmış bir fizikçi.

Evet, olaylar özetle böyle…

Gerçekten de 20 Eylül’de böyle bir etkinlik gerçekleşir mi, gerçekleşirse de neler olur bilmiyoruz, ama şimdiden pek çok insanın 20 Eylül’ü iple çektiğini söyleyebiliriz. Muhtemelen yakında bu
konuyla ilgili ticari pek çok hamle de görürüz. Mesela bir komedi filmi, ne dersiniz?

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Anahtar Kelimeler:
facebook storm area 51

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