Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! "Bu neslin kızlarında bozukluk var" diyerek sitem etti

Sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi yeni neslin kızlarını eleştirince viral oldu. Genç adam yeni neslin kızlarını anlamadığını dile getirerek, "Bu neslin kızlarında bir bozukluk var. İlgi veriyorsun, önemsiyorsun, mesajlarına anında bakıyorsun senden uzaklaşıyorlar. Tam tersini yaptığındaysa işte mesajına geç bakıp, önemsemeyip ilgi göstermeyince bir anda aşık oluyorlar. Biri bana bunu açıklasın. Çok enteresan yani. Kendinize gelin arkadaşlar. Sonra da erkeklerde suç buluyorsunuz. Bizim suçumuz yok kardeşim" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadınları anlamak zordur boşver kral" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Etki tepki meselesi aslanım orta yolu bulman lazım" yorumunda bulundu.