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  4. Sosyal medyada tepki çeken anlar! Lüks aracıyla benzin almaya geldi... Paraları çalışanın suratına fırlattı

Sosyal medyada tepki çeken anlar! Lüks aracıyla benzin almaya geldi... Paraları çalışanın suratına fırlattı

03.02.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika’nın Mzansi bölgesindeki bir benzin istasyonunda çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Aracı için benzin aldıktan sonra ödemeyi arabanın camından fırlattığı paralarla yapan sürücü tepki çekti. Benzinlikte çalışan kadın ise karşılaştığı durum karşısında gözyaşlarına hakim olamadı ve yere eğilerek atılan paraları topladı.

Lüks arabasıyla benzinliğe gelen ismi açıklanmayan şoför aracının deposunu doldurdu. Benzinlikte çalışan kadının cama yaklaşarak ödemesi gereken tutarı söylemesine izin vermeyen sürücü, pencereden dışarı paraları gelişigüzel bir şekilde fırlattı. Camdan atılan paraları eğilerek yerden toplayan benzinlik çalışanı kadın ise o anlarda gözyaşlarına hakim olmadı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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Görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra kullanıcıların benzinlikte çalışan kadına yapılan davranışa tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Hayatımda izlediğim en acı verici şeydi” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu bir dakika içinde gördüğüm en gereksiz kötülük olmalı” yorumunu yaptı.

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sosyal medya Afrika benzinlik

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