Sosyal medyada tepki çeken anlar! Lüks aracıyla benzin almaya geldi... Paraları çalışanın suratına fırlattı

Lüks arabasıyla benzinliğe gelen ismi açıklanmayan şoför aracının deposunu doldurdu. Benzinlikte çalışan kadının cama yaklaşarak ödemesi gereken tutarı söylemesine izin vermeyen sürücü, pencereden dışarı paraları gelişigüzel bir şekilde fırlattı. Camdan atılan paraları eğilerek yerden toplayan benzinlik çalışanı kadın ise o anlarda gözyaşlarına hakim olmadı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra kullanıcıların benzinlikte çalışan kadına yapılan davranışa tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Hayatımda izlediğim en acı verici şeydi” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu bir dakika içinde gördüğüm en gereksiz kötülük olmalı” yorumunu yaptı.