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Sosyal medyada viral olan anlar! “Bikinim kaybolana kadar şelale tatilimi sevmiştim”

27.01.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok hesabından seyahatlerine dair paylaşımlar yaparak kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Katie Waltham son paylaşımıyla yine gündem yaratmayı başardı. Jamaika tatili sırasında yerel bir şelaleye girdiği anları paylaşan Waltham, eğlenceli dolu anlarda şelalenin akıntısının etkisiyle bikini altını kaybettiğini söyledi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada viral olan anlar! “Bikinim kaybolana kadar şelale tatilimi sevmiştim”

Jamaika’da tatile yapan TikTok fenomeni Katie Waltham seyahati sırasında başına gelen ilginç bir olaydan söz etti. Dunn’s River Falls şelalesinde eğlenirken kaydedilen anları paylaşan Waltham gönderisine, “Bikinim kaybolana kadar şelale tatilimi sevmiştim” notunu ekledi.

“BİKİNİ ALTINIZI BİR ŞELALEDE KAYBETTİĞİNİZDE...”

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Tiktok’ta 12 binden fazla görüntülenmeye ulaşan gönderisinde Waltham saniyeler içinde bikini altının şelale tarafından adeta yutulduğunu söyledi. 27 yaşındaki fenomen isim eğlenceli anlara, “Bikini altınızı bir şelalede kaybettiğinizde...” açıklamasını eklemeyi ihmal etmedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde bir sosyal medya kullanıcısı, “Sadece bir parça giy” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Haftaya gidiyorum. Bu durum beni biraz korkuttu” yorumunu yaptı.

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