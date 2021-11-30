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Sosyal medyada viral oldu! Metaverse'te yüz binlerce dolara satıldı

30.11.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metaverse'te "Metaflower" isimli bir mega yat 650 bin dolara satıldı. Sanal yat, The Sandbox sanal oyun dünyasında satılan en pahalı NFT oldu. Satın alma işlemi, sosyal medyanın da radarına girdi.

Sosyal medyada viral oldu! Metaverse'te yüz binlerce dolara satıldı

Metaverse artık önümüzdeki 10 yılın en önemli konularından biri olacak gibi görünüyor. Facebook'un (şimdiki adıyla Meta) CEO'su Mark Zuckerberg'in şirketin ismini değiştirerek bir sanal evren oluşturmakta ne kadar ciddi olduğunu göstermesiyle birlikte insanlar da metaverse projelerine ilgi duymaya başladı. Şimdi ise The Sandbox sanal oyun dünyasında dudak uçuklatan bir olay gerçekleşti.

SANAL MEGA YAT İÇİN 650 BİN DOLAR ÖDENDİ

Metaflower isimli sanal bir mega yat, 149 ETH (yaklaşık 650 bin dolar) karşılığında satın alındı. Böylece mega yat, The Sandbox sanal oyun dünyasında şimdiye kadar satılan en pahalı NFT olarak kayıtlara geçti.

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JAKUZİSİ BİLE VAR

Sanal mega yatın içinde bir DJ kabini, iki helikopter pisti ve bir jakuzi bulunuyor.

Dijital varlık, bir metaverse geliştiricisi olan Republic Realm tarafından piyasaya sürüldü. Diğer lüks ürünler arasında ise özel adalar, jet skiler ve sürat tekneleri yer alıyor.

Satın alma haberi sosyal medyada hızlı bir şekilde viral hale geldi.

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DİJİTAL ARAZİYE MİLYONLARCA DOLAR

Daha önce yine sanal bir dünya olan Decentraland'da bir dijital arazi 2.43 milyon dolara satılmış ve dünyanın ünlü şehirlerinde yer alan birçok evin fiyatını geride bırakmıştı.


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