Metaverse'te Xbox müzesi kuruldu! Siz de deneyebilirsiniz

Microsoft, ilk Xbox'tan bu yana çalışmaya devam ediyor. Xbox'ın piyasaya sürüldüğü andan itibaren ise oyuncuların Xbox konsollarıyla ilgili birçok hatırası oluşmuş durumda. Şimdi ise Microsoft, metaverse'te hazırladığı bir Xbox müzesi ile tüm bu hatıraları bir araya getiriyor.

MICROSOFT'TAN METAVERSE'TE XBOX MÜZESİ

Microsoft, metaverse'te tasarlanan, içinde dolaşabileceğiniz ve Xbox konsollarının geçmişini keşfedebileceğiniz bir Xbox müzesi oluşturdu. Eğer bir Xbox sahibiyseniz artık Xbox'a dair önemli hatıraların bir müzesine ev sahipliği yapan sanal bir alanda, yani bir Xbox metaverse'ünde dolaşabilirsiniz.

Buna ek olarak, Xbox müzesi konsolların ne zaman piyasaya sürüldüğü gibi önemli tarihleri de içeriyor. Unutmadan söyleyelim, Xbox 360'taki meşhur "Red Ring of Death" hatası da müzede yer alıyor.

BU XBOX MÜZESİNDE KENDİ İSTATİSTİKLERİNİZ BİLE VAR

Müzeye Xbox hesabıyla giriş yapanlar kişiselleştirilmiş bir Xbox müzesine erişebiliyor. Böylece ilk hangi oyunları oynadığınızı, en çok hangi oyunu oynadığınızı ve oynadığınız oyun sayısı gibi dikkate değer istatistiklerinizi görebiliyorsunuz.

Xbox müzesinde diğer Xbox sahiplerinin avatarlarını da görmek mümkün. Bu da müzenin metaverse fikrini ortaya koyduğunu gösteriyor.

Microsoft'un sanal evrende oluşturduğu Xbox müzesini sizde deneyimleyebilirsiniz.

