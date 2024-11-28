Sosyal medyada viral olmayı başardı! Bir gören bir daha bakıyor: "Erkekler kaslarıma bakmak için akın ediyorlar"

MYNET|DIŞ HABERLER Sibiryalı vücut geliştirmeci, fitness yolculuğuna henüz 14 yaşındayken başladı.

Şu anda 33 yaşında olan Nataliya Kuznetsova sosyal medya hesabından sıklıkla sağlıklı beslenme rutiniyle birlikte spor yaptığı anları da paylaşarak 1.2 milyondan fazla takipçiye ulaştı. Sosyal medyada ise hâlâ Kuznetsova'nın kaslarına dair bir tartışma hakim.

16 yaşına geldiğinde vücut geliştirme ve güç kaldırmada bölge şampiyonu olan Kuznetsova, "Benim için bir yaşam biçimi haline geldi. Güçlü bir vücuda sahip olmak iyidir, tamamen farklı bir yaşam kalitesidir" dedi.

Nataliya'nın hayranları yorum bölümlerini iltifatlarla doldururken, hem kadınlar hem de erkekler onun fiziğine hayran kaldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tek kelimeyle harika" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tek koluyla bir insanı kaldırabilirdi!" yorumunu yaptı.

Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok büyüksün, çok güzelsin, harikasın." yorumunda bulundu.