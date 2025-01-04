Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyadaki tüm eleştirilere rağmen zenginliğini övmeye doyamadı! "Saçımı kendim yıkamak için çok zenginim"

Sosyal medyadaki tüm eleştirilere rağmen zenginliğini övmeye doyamadı! "Saçımı kendim yıkamak için çok zenginim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.01.2025 11:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta lüks alışkanlıkları ve gösterişli hayatına dair yaptığı paylaşımlarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Porsche McMillan, sosyal medya kullanıcılarının kendisini anlamamasından dert yandı. 'Normal' insanların kendisini anlamadığını söyleyen fenomen isim, kendi saçını yıkamak veya çalışmak için fazla zengin olduğunu dile getirince bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sosyal medyadaki tüm eleştirilere rağmen zenginliğini övmeye doyamadı! "Saçımı kendim yıkamak için çok zenginim"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "porschemx" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Porsche McMillan, saçını asla yıkamadığını ve sadece saçını yıkatmak için bir çalışana sahip olduğunu dile getirdi. İskoçya'da helikopter pisti olan büyük bir şatoda yaşadığını ve çalışamayacak kadar lüks olduğu için her gün öğle yemeğine dışarı çıktığını da sözlerine ekleyen fenomen isim, "Erkek arkadaşım beni çok seviyor. Bana her ay pahalı hediyeler alıyor" dedi.

LÜKS HAYATINA TEPKİ YAĞDI

2

McMillan'ın gösterişli hayatını anlattığı paylaşımı kısa sürede 643 binden fazla izlenmeye ulaşırken tepkileri de beraberinde getirdi. TikTok kullanıcıları, videonun yorumlar bölümüne akın ederek onun gösterişli yaşam tarzına dair düşüncelerini paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten çok şanslısın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Zenginliğini bu kadar paylaşmamalısın" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Dünya bu fotoğraf karelerini konuşuyor! İlk fotoğraflar ortaya çıktı

Dünya bu fotoğraf karelerini konuşuyor! İlk fotoğraflar ortaya çıktı

 Ortak noktada birleştiler! "Avrupa için felaket"

Ortak noktada birleştiler! "Avrupa için felaket"

 Anne ve baba 'namus' diyerek kızlarını boğmaya çalıştı

Anne ve baba 'namus' diyerek kızlarını boğmaya çalıştı

 39 kilo verdi! Bir gören bir daha baktı: "İnanılmaz bir değişim"

39 kilo verdi! Bir gören bir daha baktı: "İnanılmaz bir değişim"

 1 yıldır boş olan eve aylık 27 bin TL su faturası geldi! Nedeni şaşkına çevirdi

1 yıldır boş olan eve aylık 27 bin TL su faturası geldi! Nedeni şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Eşleri, çocukları ve serveti... Ferdi Tayfur hakkında tüm merak edilenler!

Eşleri, çocukları ve serveti... Ferdi Tayfur hakkında tüm merak edilenler!

THY kabin memurlarının maaşlarını açıkladı!

THY kabin memurlarının maaşlarını açıkladı!

Zenginliğini övmeye doyamadı! "Saçımı kendim yıkamak için çok zenginim"

Zenginliğini övmeye doyamadı! "Saçımı kendim yıkamak için çok zenginim"

Eşiyle dalga geçtiğini sandı! Tek yumrukla öldürdü

Eşiyle dalga geçtiğini sandı! Tek yumrukla öldürdü

Elleriyle tutmak zorunda kaldı! Gören inanamadı

Elleriyle tutmak zorunda kaldı! Gören inanamadı

Olay düğün kıyafeti! "Uygunsuz ve dekolteli'

Olay düğün kıyafeti! "Uygunsuz ve dekolteli'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.