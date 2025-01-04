Sosyal medyadaki tüm eleştirilere rağmen zenginliğini övmeye doyamadı! "Saçımı kendim yıkamak için çok zenginim"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "porschemx" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Porsche McMillan, saçını asla yıkamadığını ve sadece saçını yıkatmak için bir çalışana sahip olduğunu dile getirdi. İskoçya'da helikopter pisti olan büyük bir şatoda yaşadığını ve çalışamayacak kadar lüks olduğu için her gün öğle yemeğine dışarı çıktığını da sözlerine ekleyen fenomen isim, "Erkek arkadaşım beni çok seviyor. Bana her ay pahalı hediyeler alıyor" dedi.

LÜKS HAYATINA TEPKİ YAĞDI

McMillan'ın gösterişli hayatını anlattığı paylaşımı kısa sürede 643 binden fazla izlenmeye ulaşırken tepkileri de beraberinde getirdi. TikTok kullanıcıları, videonun yorumlar bölümüne akın ederek onun gösterişli yaşam tarzına dair düşüncelerini paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten çok şanslısın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Zenginliğini bu kadar paylaşmamalısın" yorumunu yaptı.