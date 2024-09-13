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    4. O eski halinden eser yok şimdi! Boşandıktan sonra bambaşka biri oldu... "Kaybettiğin kadına dön de bir bak isterim"

    O eski halinden eser yok şimdi! Boşandıktan sonra bambaşka biri oldu... "Kaybettiğin kadına dön de bir bak isterim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.09.2024 09:21
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    Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Linzi Steer isimli bir kadın 10 yıllık eşinden ayrıldıktan sonra adeta kendisini yeniden yarattı. Bir sabah aynadaki görüntüsüne baktığında kendisini zar zor tanımasının dönüm noktası olduğunu dile getiren Linzi, "Bir şeylerin değişmesi gerektiğini biliyordum" dedi.

    O eski halinden eser yok şimdi! Boşandıktan sonra bambaşka biri oldu... "Kaybettiğin kadına dön de bir bak isterim"

    MYNET| DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Linzi Steer isimli bir kadın evliliğinin kötüye gitmesiyle birlikte fast food yemeklerine, şekerli yiyeceklere ve tamamen sağlıksız bir beslenmeye yöneldiğini söyledi. Bunun sonucunda ise yaklaşık 90 kiloya ulaştığını dile getiren Steer, 2023 yılının Ağustos ayında aynaya bakmasıyla kendisine bakan bitkin bir yüz gördüğünü ve kendini tanımakta zorluk çekerek bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini anladığını söyledi.

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    İşleri tersine çevirmeye kararlı olan dört çocuk annesi, yeme alışkanlıklarını değiştirdi ve günlük egzersizlerini artırdı. Sonunda ise yaklaşık 35 kilo kaybederek 55 kilolara kadar ulaştı.

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    Kilo verme sürecini TikTok'tan paylaştıktan sonra kısa sürede kullanıcıların ilgisini çeken Linzi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kaybettiğin kadına dön de bir bak isterim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullancısı ise, "Harika görünüyorsun" yorumunu yaptı.

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