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    4. Sosyal medyadan tepki çeken görüntüler! Trafik yoğunluğundan kaçmak için hasta numarası yaptı... O anları paylaşınca gündem yarattı

    Sosyal medyadan tepki çeken görüntüler! Trafik yoğunluğundan kaçmak için hasta numarası yaptı... O anları paylaşınca gündem yarattı

    15.08.2024 14:44
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.08.2024 14:44
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Bir grup genç trafik yoğunluğundan bunalınca ilginç bir yönteme başvurdu ve fenalaşma taklidi yaptı. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca tepkilerin odağına yerleşti.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların arasında gündem oluşturdu. Trafik yoğunluğundan bunalan bir grup genç hastaneye yetişmeye çalışıyor gibi numara yaptı.

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    Arka koltukta oturan genç bayılıyormuş gibi davranırken arkadaşı ona mendille rüzgar yapmaya çalıştı. Gülerek kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir siz akıllısınız" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Birde kendilerini ifşalıyorlar" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya
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