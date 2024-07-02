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    4. Sosyal medyadan verdiği flört tüyoları çok konuşuldu! "Kadınları otomatik olarak soğutacak iki kelime"

    Sosyal medyadan verdiği flört tüyoları çok konuşuldu! "Kadınları otomatik olarak soğutacak iki kelime"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.07.2024 10:57
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    32 yaşındaki Alisha Bhojwani TikTok'tan yaptığı paylaşımıyla hem flört tüyosu verdxiği hem de takipçilerinin fikirlerini sorarak kadınların asgari düzeyde erkeklerden ilk buluşmadaki beklentilerini öğrenmek istedi. Fenomen isim erkeklerin ilk buluşma için, "Takılmak veya bir araya gelmek kelimelerini kullanırsa hemen iğreniyorum ve soğurum" dedi.

    Sosyal medyadan verdiği flört tüyoları çok konuşuldu! "Kadınları otomatik olarak soğutacak iki kelime"

    Avustralyalı sosyal medya fenomeni 32 yaşındaki Alisha Bhojwani son yaptığı paylaşımına, "Avustralyalı kızların flört konusunda asgari düzeyde kabul ettikleri şeyler konusunda bir ölçüte gerçekten ihtiyacım var" notunu ekleyerek ikili ilişkilere dair küçük bir pencere açtı.

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    Erkeklerden flört döneminde kendi talep ettiklerini kısa maddelerle açıklayan fenomen ismin paylaşımı gündem oldu.

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    Avustralyalı fenomen, "Birincisi bana gerçek anlamda bir buluşma teklif edilmesi gerekiyor. Takılmak veya bir araya gelmek kelimelerini kullanırsa hemen iğreniyorum ve soğurum. İkincisi ise yer seçmek. Bir yeri seçemiyorsanız bana bazı önerilerle geri dönün ve bunun hakkında konuşalım. Üçüncü standart ise buluşmanın hala gerçekleşeceğini buluşma gününde, ideal olarak saat 14:00'ten önce yeniden teyit etmesi ve mekana vardığında buluşma yerinin dışında onu bekliyor olmasıdır" dedi.

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    sosyal medya ilişki sorunları flört
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