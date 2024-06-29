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    4. Oyun oynayacaklarını söyleyerek üç kızını boğarak öldürdü! Annenin savunması kan dondurdu: "Depresyondaydım"

    Oyun oynayacaklarını söyleyerek üç kızını boğarak öldürdü! Annenin savunması kan dondurdu: "Depresyondaydım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.06.2024 15:06
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    Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bir anne, akıl hastalığı nedeniyle üç küçük kızını söyleyen anne çocuklarını öldürdükten sonra intihar etmeye çalışmış ama başarılı olamamıştı. Anne akıl sağlığı merkezinde 18 aylık cezaya çarptırıldı.

    Oyun oynayacaklarını söyleyerek üç kızını boğarak öldürdü! Annenin savunması kan dondurdu: "Depresyondaydım"

    MYNET|DIŞ HABERLER Akıl hastasıyken üç çocuğunu yastıkla boğarak öldüren anne, 18 yıl hapis cezasına çarptırılırken yaptıklarının kendisini de dehşete düşürdüğünü söyledi. Lauren Dickason 2021 yılında Yeni Zelanda'nın Timaru kentinde evlerinde öldürülen Liane, altı ve iki yaşındaki ikizleri Maya ve Karla'nın cinayetlerinden dolayı geçen Ağustos ayında suçlu bulunmuştu. 41 yaşındaki Dickason, kızlara kolye yapacaklarını söylemiş ve onları kablo bağlarıyla öldürmeye çalışmış, ardından yastıkla boğmuş ve kendi canına kıymıştı.

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    İntihar girişiminin ardından hayata döndürülen Dickason, ölümlerden sorumlu olduğunu ve kocası ile kızlarına üzgün olduğunu söyledi. Dickason'ın avukatları tarafından okunan açıklamada genç kadın, "Liane, Maya ve Karla'yı tüm kalbimle sevdim. Onları, Graham'ı ve ailelerimizi hayal kırıklığına uğrattım. Üç güzel kızımızı bu dünyadan alma sorumluluğunu üstleniyorum. Hiçbir özür asla yeterli olmayacak. Depresyondaydım" dedi.

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    cinayet İntihar intihar girişimi
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