Sosyal medyadan yapılan eleştirilere rest çekti! "Görünüşüm hakkında kimsenin ne dediği umurumda değil"

Sosyal medyada beden pozitifliği ve vücut olumlamalara yönelik olarak yaptığı paylaşımları sayesinde yarım milyonu aşkın takipçiye ulaşan Clara Dao, vücut ölçüleri nedeniyle kendisine yöneltilen olumsuz eleştirilere cevap verdi. Fenomen isim insanların bedenlerinde mutlu hissetmelerinin özgüvenlerini arttırdığını söyledi.

Sahilde bikinisiyle poz veren Dao, insanlara artık kimsenin onun hakkında ne söylediğini umursamadığını dile getirdi. Sosyal medyadan kendisine yöneltilen olumsuz eleştirilere bikini takımıyla cevap veren Dao, "Hayatımda hiç bu kadar kendime güvenmemiştim. Başkalarının söyleyecekleri konusunda rahat olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bu sadece onların güvensizliklerinin bir yansımasıdır. Vücudumu utandırma veya beni aşağılama ihtiyacı olan kimseyi umursamıyorum" dedi.

Yıllar içinde bedeni ve kendisiyle barıştığını dile getiren Dao, "Kendimle ilgili her şeyi seviyorum. Saçımı, vücudumun şeklini, gözlerimi, gülümsememi, karnımı, göğsümü her şeyimi seviyorum. Ben kendime tamamen aşık olan bir kızım. Kendi özüme inerek kendimi seviyorum. Kimsenin söyledikleri umrumda değil" diye konuştu.







