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    4. Sosyal medyadan yaptığı selfie paylaşımı ihaneti adeta ortaya çıkarttı! Erkek arkadaşının güneş gözlüğündeki detay herkesi şaşkına çevirdi

    Sosyal medyadan yaptığı selfie paylaşımı ihaneti adeta ortaya çıkarttı! Erkek arkadaşının güneş gözlüğündeki detay herkesi şaşkına çevirdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.06.2024 11:54
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    Sydney Kinsch isimli bir sosyal medya kullanıcısı TikTok'tan yaptığı paylaşımında sevgilisinin kendisini aldattığını fark etti. 4 yıllık erkek arkadaşının sosyal medyadan bir selfie paylaştığını söyleyen Kinsch, fotoğraf yakınlaştığında ise sevgilisinin gözlüğünde bacaklarını uzatan bir kadın figürü gördü ve aldatıldığını öğrendi.

    Sosyal medyadan yaptığı selfie paylaşımı ihaneti adeta ortaya çıkarttı! Erkek arkadaşının güneş gözlüğündeki detay herkesi şaşkına çevirdi

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Sydney Kinsch isimli bir kullanıcı, güneş gözlüğü takan erkek arkadaşının selfiesinde bir detay fark etti.

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    Kinsch sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Bir keresinde 4 yıllık erkek arkadaşım beni aldatırken fotoğraf çekmişti. Erkek arkadaşınızın güneş gözlüklü bayanlarının yansımasını kontrol edin." dedi.

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    Sevgilisine sosyal medya paylaşımını geri gönderdiğini ve bir detay fark edip etmediğini soran Kinsch, "Onu aradım ve sosyal medyadaki detayı fark edip etmediğini sordum ama hiçbir fikri yoktu. Bunu ona gönderdim ve bana 'deli' dedi. Bunun arkadaşımızın kız arkadaşı olduğunu ve arkadaş edinmesine izin verildiğini söyledi" diye konuştu. Kinsch'in dedektiflik becerileri 175 bin beğeniye ulaştı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Aldatma selfie ihanet
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