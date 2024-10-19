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  4. Sosyal medyanın 'Dubai Çikolatası' çılgınlığı gün be gün büyüyor! Firmalar yok satıyor, dükkanların önündeki kuyruğun ne sonu belli ne başı... Saatlerce bekliyorlar

Sosyal medyanın 'Dubai Çikolatası' çılgınlığı gün be gün büyüyor! Firmalar yok satıyor, dükkanların önündeki kuyruğun ne sonu belli ne başı... Saatlerce bekliyorlar

19.10.2024 10:30
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.10.2024 10:30
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Sosyal medyada Dubai çikolatası çılgınlığı tüm dünyaya yayılmış durumda. Fıstık ve kadayır dolgulu çikolatayı sosyal medyda görenler tadına bakmak için adeta birbirleriyle yarışır durumda. Çikolata firmalarının çıkarttığı çikolatalar kısa sürede tükenirken, Dubai çikolatası satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Dükkanın önünden çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medyada Dubai çikolatasını deneyen insanların videoları her geçen gün artıyor. Çikolatayı deneyenlerin büyük bir bölümü lezzetli bulduğunu dile getirirken kullanıcıların bu çikolataya merakını da arttırdı. Çikolatayı denemek isteyenler firmaların çıkarttığı ürünlerle birlikte dükkanlara da adeta akın etti.

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200 gramı 450 TL'ye satılan Dubai çikolatasını denemek isteyenler İstanbul Kadıköy'deki bir dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce sadece çikolata denemek için bekleyenlerin kuyruktaki görüntüsünü paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, "Bedava mı veriyorlar, ben bir şey mi kaçırdım" dedi.

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O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şu anda dünyada büyük bir sosyal çürüme var ve Türkiye’de de bunun örneklerini görüyoruz. Bu, gerçekten çok üzücü bir durum." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "O kadar mı güzel yiyen yazsın da bilelim?" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya çikolata Dubai
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