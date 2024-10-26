Sosyal medyanın gözüne uyku girmedi! Herkes gökyüzünde aniden beliren ışıkları merak ediyor: "En az yarım düzine sarı veya turuncu küre"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nde Grissom Ortak Hava Rezerv Üssü'nün hemen güneyinde bulunan Indiana eyaletine bağlı Kokomo kasabası yakınlarında en az yarım düzine sarı veya turuncu kürenin uçtuğu kaydedildi.

Bir TikTok kullanıcısı o anları, "Bu ne? Sanırım bunlar UFO'lar ve bu gece uyumak konusunda kendimi rahat hissetmiyorum." notuyla paylaştı. O anlara sosyal medyadan tepki gecikmedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bazıları ışıkları UFO olarak nitelendirirken bazıları ise ışıkların askeri uçaklar veya uçaklardan atılan fişekler olabileceğini ileri sürdüler.

"BUNLAR AÇIKÇA ASKERİ FİŞEKLER"

Teknoloji girişimi Enigma Labs için UFO gözlemlerini araştıran Alejandro Rojas, "Bunlar açıkça askeri fişekler gibi görünüyor. Belirgin işaretler, ışıkların sıralı olması ve art arda yanıp sönmesidir." ifadelerini kullandı.