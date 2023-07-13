Sosyal medyanın sahte olduğunu savundu! “2 saniyede vücudumu değiştiriyorum”

Sosyal medyanın kusursuz güzellik anlayışını insanlara bir kalıp haline getirmeye başladığını savunan beden pozitifliği fenomeni Sophie Louise Hughes, kadınların kendi bedenleri içinde mutlu olmasını gerektiğini söyleyerek sosyal medya sahteliğine meydan okudu. Fenomen isim saniyeler içinde sadece doğru pozları vererek mükemmel bir vücuda sahip olunabileceğini gösterdiği paylaşımıyla gündem yarattı.

“BU BİR KİLO VERME SÜRECİ DEĞİL”

Aynı yerde çekilen iki farklı pozunu paylaşan fenomen isim doğru pozla birlikte vücudun yaşadığı değişimi göstermek adına fotoğraflarını tek tek paylaştı. Fenomen isim gönderisine, “Hayır bu 6 aylık bir kilo vermek ilerlemesi çekimi değil. Kalçalarını dikleştir ve karnını biraz içeri çek. Hepsi bu. Sadece 2 saniye değişiyorsun. Sana küçük bir sır vereceğim. Modeller bile gerçek hayatta böyle görünmüyor” notunu ekledi.