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  4. Sosyal medyasından intihar paylaşımı yaptı! "Hakkınızı helal edin, elveda..." Tüm şehir ayağa kalktı onu arıyor...

Sosyal medyasından intihar paylaşımı yaptı! "Hakkınızı helal edin, elveda..." Tüm şehir ayağa kalktı onu arıyor...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
29.07.2024 14:26
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Bursa'daki Orhangazi Belediyesi'nde görevli bir personel sosyal medya hesabı üzerinden intihar yayını açtı. Boynuna geçirdiği iple fotoğraf paylaşarak arkadaşlarından helallik isteyen kişi için şehir adeta alarma geçti. Paylaştığı video etrafta hızla yayılmaya başlayan adam paylaşımında, "Hakkınızı helal edin. Elveda. Çocuklarım babama emanet” notu paylaştı. Şahsın telefonlarının çaldığı fakat açmadığı belirtilirken ekipler şahsı şehrin her tarafında arıyor.

Sosyal medyasından intihar paylaşımı yaptı! "Hakkınızı helal edin, elveda..." Tüm şehir ayağa kalktı onu arıyor...

Orhangazi Belediyesi'nde çalışan 41 yaşındaki temizlik görevlisi M.K için ekipler adeta seferber olmuş durumda. M.K'nın telefonlarının çaldığı fakat ulaşılamadığı öğrenildi. İşte tüm detaylar!

temizlik

YAYIN AÇTI: HAKKINIZI HELAL EDİN, ELVEDA...

Olay, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Orhangazi Belediyesi’nde temizlik personeli olarak çalışan 41 yaşındaki M.K.'nin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunması ortalığı karıştırdı. M.K. sosyal medya hesabından boynunda bir iple paylaştığı fotoğraf ile “Hakkınızı helal edin artık çok bunaldım yapamıyorum. Herkesten çok özür dilerim. Elveda canım babam bunu hiç unutma ben seni canımdan çok sevdim her zaman. Çocuklarım sana emanet” notunu paylaştı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Paylaşım sonrasında çok sayıda personel ile birlikte polis ekipleri şahsı aramaya başladı. Bir zeytinlik alanda çekildiği gözlenen fotoğraftan yola çıkan ekipler M.K.’yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şahsın telefonunun çaldığı ancak cevap vermediği belirlendi.

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İntihar Bursa
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