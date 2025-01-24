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  4. Sosyal medyayı şaşkına çeviren görüntüler! Ampute edilen kolu için cenaze töreni düzenledi...Yorumlar gecikmedi: "Bu çılgınlık"

Sosyal medyayı şaşkına çeviren görüntüler! Ampute edilen kolu için cenaze töreni düzenledi...Yorumlar gecikmedi: "Bu çılgınlık"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.01.2025 14:56
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3. evre kanser hastası Eldiara Doucette isimli bir TikTok kullanıcısı, kesilen kolu için cenaze töreni düzenledi. 22 yaşındaki kullanıcı o anları sosyal medyadan paylaşınca yorumlar da gecikmedi. TikTok'ta 30 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan cenaze töreninin viral videosunda Eldiara Doucette'e birkaç arkadaş ve aile üyesi eşlik etti.

Sosyal medyayı şaşkına çeviren görüntüler! Ampute edilen kolu için cenaze töreni düzenledi...Yorumlar gecikmedi: "Bu çılgınlık"

MYNET|DIŞ HABERLER TikToker Eldiara Doucette'e 19 yaşındayken sinovyal sarkom teşhisi kondu.Nadir görülen kanser türüyle Doucette 3 yıl boyunca mücadele etti ancak üç kez hastalığı nüksetti. Doucette, 3. evre kanserinin yayılmasını önlemek amacıyla 29 Ekim 2024'te ameliyata alındı ve sağ kolunun dirsekten aşağısı kesildi.

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22 yaşındaki genç kadın, bir uzvunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşamak yerine ona veda etmek için bir cenaze töreni düzenlemeye karar verdi. 15 Ocak'ta TikTok'ta yaptığı paylaşımında Doucette, "Özgür irademi kullandım ve kanser nedeniyle kaybettiğim kolum için bir cenaze düzenledim" notunu ekledi.

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TEŞEKKÜR NOTU DA EKLEDİ

Doucette, viral TikTok paylaşımının yanı sıra cenaze töreninden bir dizi fotoğrafı Instagram'da paylaştı ve paylaşımın altına bir de teşekkür notu eklemeyi ihmal etmedi.

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Cenaze töreninin son 22 yılını hatırlamasına yardımcı olduğunu dile getiren Doucette, "Her şey bir şaka olarak başlamıştı. Ampute edilen kolum için cenaze töreni düzenlemek tamamen bir şakaydı. Sonrasında gerçeğe dönüştü ve harika bir arınma deneyimi oldu. Son 22 yılımı hatırlamaya çalıştım. Kanser benden çok şey aldı ve almaya devam ediyor. Böyle bir uzva veda etmek oldukça zor ama bu deneyim, bu durumun kesinliğini kavramama yardımcı oldu." dedi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAPTI

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Doucette, 511 bin TikTok ve 230 bin Instagram takipçisinden destek görürken, bazıları şaşkınlıklarını dile getirmeden edemedi. Bir sosyal medya kullancısı gönderiye, "Gerçekten bu şekilde bir tepki vermeyi anlayamıyorum. Bu çılgınlık. Ben kesinlikle yapamazdım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tam anlamıyla bir şok yaşadım. Senin çok güçlü olduğunu düşünüyorum" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok cenaze ampute
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