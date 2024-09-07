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    4. Şovu gören bir daha baktı! Marmaris'te bir eğlence mekanında vitrin dansı... "Gözlerimize inanamadık"

    Şovu gören bir daha baktı! Marmaris'te bir eğlence mekanında vitrin dansı... "Gözlerimize inanamadık"

    07.09.2024 07:53
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.09.2024 07:53
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    Türkiye'nin gözde tatil lokasyonlarından biri olan Marmaris'teki bir eğlence mekanındaki turistlere özel olarak hazırlanan dans gösterisi bir görene bir daha baktırdı. Mekana özel olarak inşa edilen bir camekandaki dansçıların performansı sokaktan geçen bir Türk'ü şaşkına çevirdi. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

    Marmaris'te bir eğlence mekanının önünde kaydedilen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Turistlere özel olarak hazırlandığı iddia edilen dans gösterisi yoldan geçenlerin yanı sıra sosyal medyanın da ilgisini çekti. Görüntülerde mekanın camekanında performans sergileyen dansçıların hünerleri kadar mekanın konsepti de sorgulandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Buraya aile gelmez. Önünden bile geçmez" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Türkiye'de turizm bitti" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya Marmaris
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