Şovu gören bir daha baktı! Marmaris'te bir eğlence mekanında vitrin dansı... "Gözlerimize inanamadık"

Marmaris'te bir eğlence mekanının önünde kaydedilen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Turistlere özel olarak hazırlandığı iddia edilen dans gösterisi yoldan geçenlerin yanı sıra sosyal medyanın da ilgisini çekti. Görüntülerde mekanın camekanında performans sergileyen dansçıların hünerleri kadar mekanın konsepti de sorgulandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Buraya aile gelmez. Önünden bile geçmez" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Türkiye'de turizm bitti" yorumunu ekledi.