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    4. Soygundan önce esneme hareketleri yaptı! Güvenlik kamerasına takılan görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

    Soygundan önce esneme hareketleri yaptı! Güvenlik kamerasına takılan görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.03.2024 13:38
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    Avustralya'nın Melbourne kentindeki bir soyguncu fırında soygun gerçekleştirmek isterken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Soygundan önce hırsızın esneme ve yoga hareketleri yaparak kendisini soygun için hazırladığı anlar gündem yarattı. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

    Avustralya'nın Melbourne kentindeki bir fırının önünde siyah deri tayt, siyah deri ceket ve siyaha ayakkabılarıyla esneme hareketleri yapan bir hırsızın görüntüsü paylaşılınca sosyal medyada gündem oldu.

    Hırsızın esneme hareketlerini tamamladıktan sonra fırına girip aralarında iPad, temizlik ürünleri, bademli kruvasan ve bir çift ayakkabının da bulunduğu çok sayıda eşyayı çaldığı bildirildi.

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    Fırın, güvenlik kameralarının görüntülerini Instagram'da yayınladı ve hırsızın soygun öncesinde ısınma hareketleri yaptığı anlarla sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü dalga geçmeyi seçti.

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    9News Melbourne'un haberine göre soyguncu resmi olarak hırsızlık suçuyla yargılanıyor. Yakalandığı belirtilen hırsız kefaletle serbest bırakılırken Mayıs ayında Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını bekliyor

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    sosyal medya Hırsız Avustralya
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