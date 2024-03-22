Soygundan önce esneme hareketleri yaptı! Güvenlik kamerasına takılan görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

Avustralya'nın Melbourne kentindeki bir fırının önünde siyah deri tayt, siyah deri ceket ve siyaha ayakkabılarıyla esneme hareketleri yapan bir hırsızın görüntüsü paylaşılınca sosyal medyada gündem oldu.

Hırsızın esneme hareketlerini tamamladıktan sonra fırına girip aralarında iPad, temizlik ürünleri, bademli kruvasan ve bir çift ayakkabının da bulunduğu çok sayıda eşyayı çaldığı bildirildi.

Fırın, güvenlik kameralarının görüntülerini Instagram'da yayınladı ve hırsızın soygun öncesinde ısınma hareketleri yaptığı anlarla sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü dalga geçmeyi seçti.

9News Melbourne'un haberine göre soyguncu resmi olarak hırsızlık suçuyla yargılanıyor. Yakalandığı belirtilen hırsız kefaletle serbest bırakılırken Mayıs ayında Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını bekliyor