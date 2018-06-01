Söz 49. yeni bölüm fragmanı: Bahar, Nazlı, Su ve Güler öldü mü? (Söz son bölüm izle)

Söz 49. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Sezon finaline iki bölüm kala Söz'de heyecan dorukta. Söz son bölümde Ateşe'ye oynanan oyun sonrasında bomba yüklü geminin adı öğrenilir. Hemen harekete geçilir ve gemiye torpido gönderilir. Fakat Derman'ın telefonu sonrasında Yavuz; Bahar, Nazlı, Su ve Güler'in gemide olduğunu öğrenir. Söz yeni bölüm fragmanında Bahar'ın Derman'a silah doğrultuğu sahne ile başlıyor. Fakat diğer yandan gemiye yaklaşmakta olan torpido ve geminin patlatıldığı sahne herkesi şok etti. Peki Bahar, Nazlı, Su ve Güler öldü mü? Yeni bölümde neler olacak? İşte Söz 49. yeni bölüm fragmanı...
Başarılı bir operasyon sonucu Ataşe’yle birlikte Karabayır’a dönen Tim; Bahar, Nazlı, Su ve Güler’den haber alamamaktadır. İkiye bölünen Tim, hemen arama tarama çalışmalarına başlar. Bu sırada Yavuz ve Erdem hastanede müşahede altında tutulan Ataşe’yi sorgulamak için yola koyulur. Ama Ataşe’nin amacı Derman’a zaman kazandırmaktır ve konuşmaya niyeti yoktur.
Tim; Bahar, Nazlı, Su ve Güler’in kaçırıldığını öğrendiğinde, Yavuz’un elinde, Ataşe’den başka bilgi alabileceği kimse yoktur. Yavuz Ataşe’yi konuşturmak için askerlik hayatının bitmesini göze alarak planını devreye sokar.
“Taklaya geldin sayın Ataşe!”#TehlikeliOyun #Söz @timsandb @startv pic.twitter.com/jOXt65S7ut— SÖZ (@sozdizi) 28 Mayıs 2018
Yavuz’un edindiği bilgiyle harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Derman’ın büyük terör eylemini gerçekleşmek için kullanacağı gemiyi vurmaya hazırdır. Fakat kaçırılan Bahar, Nazlı, Su ve Güler’in gemide olduğundan kimsenin haberi yoktur.
"Herkes o gemide!"#TehlikeliOyun #Söz @timsandb @startv pic.twitter.com/syKwgp7Agf— SÖZ (@sozdizi) 28 Mayıs 2018
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