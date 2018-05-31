Space Soldiers'tan beklenen açıklama geldi!

Geçtiğimiz günlerde, Space Soldiers oyuncularının sosyal medya hesaplarından takım hakkındaki hemen her şeyi silip hesaplarının profil resimlerini siyah renge boyamasıyla başlayan süreç sonucunda, takım ile oyuncular arasında çeşitli sorunların yaşandığı iddia edilirken, oyuncuların bu hareketlerinin ise protesto olduğu düşünülmüştü. Birçok iddianın ortaya atıldığı bu dönemde maaş, sponsorlar gibi sebepler bu iddiaların başlıcalarıydı. Bu yaşanan gelişmelerden sonra nasıl bir yol kat edeceği merakla beklenen Space Soldiers, resmi açıklamayı sosyal medya hesabından taraftarlarla paylaştı.

Açıklamanın büyük bir çoğunluğu takıma yapılan yatırım ve takımın gelir, giderleriyle alakalı oldu. Espor gündeminde büyük bir yer kaplayan siyaha bürünme olayı ile alakalı net bir açıklama yapılmadı fakat üstü kapalı mesajlar verildiği gözlemlendi. Space Soldiers ekibinin yaptığı açıklamada hiçbir eşitsizlik olayının söz konusu olmadığını da vurguladılar. SPACE SOLDIERS ekibi tarafından yapılan açıklama;

SPACE SOLDIERS’DAN BİLGİLENDİRME Şirketimizin Espor faaliyetlerinden birisi olan Space Soldiers CS:GO takımına ilişkin aşağıdaki bilgilendirmeyi kamuoyuna saygıyla arz ederiz. Space Soldiers Türkiye’de Espor’un kurumsal bir yapıya kavuşması için yapılan ilk sermaye yatırımlarından birisidir. Başta Espor oyuncuları ve koçlar olmak üzere Espor’a emek veren insanların, emeklerinin karşılığını kurumsal bir yapı içerisinde kazanabilmelerini sağlamanın, Espor’un Türkiye’de gelişmesine verilebilecek en büyük katkı olacağı düşüncesiyle ve misyonuyla kurulmuştur.

Bu özel misyon doğrultusunda, şirketin maddi kazanç ve sermayenin geri dönüşüne ilişkin kaygısı daima ikinci planda tutulmuştur. CS:GO takımımızın başlangıç noktasında bulunduğu seviye ile bugün gelmiş olduğu nokta arasındaki fark şirketimizin vizyonunu gözler önüne sermektedir. Bu gelişim sürecinde her türlü maddi kazanç kaygısından uzak durulmuştur. Aksine yapılan yatırım miktarı sürekli arttırılmıştır. Bugün gelinen noktada CS:GO takımımızın başarısının manevi tatmini, maddi getirisi ile karşılaştırılamaz seviyededir. Mevcut gelir-gider gerçekleşmesinde, Şirketimiz elde edilen kaynaklardan çok daha fazlasını kullanmaya devam etmektedir. Gelecekte de CS:GO ve kurulacak diğer takımlarımızın elde edeceği tüm maddi ve manevi kazanımların, bunda emeği olanlar ile adil bir şekilde paylaşılacağı kuşkusuz bir gerçektir.