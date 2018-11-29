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SpongeBob SquarePants öksüz kaldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.11.2018 08:54 | Son Güncelleme

7’den 70’e herkesin sevdiği SpongeBob SquarePants’in yaratıcısı Stephen Hillenburg, 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, Stephen Hillenburg ölüm sebebi ne?

SpongeBob SquarePants öksüz kaldı

SpongeBob SquarePants ülkemizde en çok bilinen adıyla Sünger Bob bugün öksüz kaldı. Uzun zamandır Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığı ile mücadele eden Sünger Bob’un yaratıcısı Stephen Hillenburg bugün hayata gözlerini yumdu. 57 yaşındaki Stephen Hillenburg‘ün vefatı tüm çizgi dünyasını yasa boğdu.

Marvel‘dan Stan Lee‘nin ölümü ile başlayan çizgi dünyasının yaprak dökümünün, S.Hillenburg ile devam etmesi çok vahim oldu. Oldukça genç bir yaşta hayata gözlerini yuman Hillenburg bu amansız hastalık ile 2017’nin Mart ayından beri mücadele ediyordu.

1999 yılında TV ile tanışan Sünger Bob’un her bölümü yaklaşık 10 dakika uzunluğunda olması ile izleyiciyi sıkmadan keyifli bir izlenim sunuluyordu. Bu zamana kadar Nickelodeon‘ında 12 sezonu geri de bırakan Sünger Bob, IMDB’den 8.1 puan almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
sünger bob çizgi film

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