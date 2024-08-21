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    4. Spor salonunda antrenman yaptığı anları paylaştı! Arkasında duran adam zor anlar yaşadı... 'Elinden geleni yapmış'

    Spor salonunda antrenman yaptığı anları paylaştı! Arkasında duran adam zor anlar yaşadı... 'Elinden geleni yapmış'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.08.2024 11:14
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    Bir TikTok kullanıcısı spor salonunda yaşadığı ilginç anları paylaştı. Antrenman yaptığı sırada arkasındaki adamın hareketlerine dikkat çeken kadın, adamın özellikle kendisine bakmamaya çalıştığı anları TikTok'tan paylaştı.

    Spor salonunda antrenman yaptığı anları paylaştı! Arkasında duran adam zor anlar yaşadı... 'Elinden geleni yapmış'

    TikTok kullanıcısı spor salonunda antrenman yaptığı sırada yaşadığı tuhaf bir deneyimden söz etti. TikTok'ta viral olan görüntülerde spor aletinde çömelme hareketi yapan kadın arkasındaki adamın hareketlerine dikkat çekti. Egzersiz istasyonlarının yerleşimi nedeniyle adamın bakmamak adına tavanı izlediğini gösteren genç kadın 8 milyon izlenmeye ulaştı. O anlara kullanıcılardan yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Her zaman yanlışlıkla insanlara bakmaktan endişe ederim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu gerçek" yorumunu yaptı.

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