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    4. Spor salonunda kıyafeti uygunsuz bulanarak kovuldu! Tiktok'tan yaptığı paylaşımla duruma isyan etti... "Utanmış hissettim"

    Spor salonunda kıyafeti uygunsuz bulanarak kovuldu! Tiktok'tan yaptığı paylaşımla duruma isyan etti... "Utanmış hissettim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.03.2024 13:45
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    Eski bir vücut geliştirmeci olan Emi isimli bir kadın TikTok'tan yaptığı paylaşımında spor salonunda başına gelen ilginç bir olaydan söz etti. 5 aylık hamile olan genç kadın spor yaptığı sırada kıyafetinin uygunsuz bulunması üzerine spor salonundan çıkartıldığını söyledi. Genç kadın TikTok paylaşımında yaşadığı durumu anlatarak 'Utanmış hissettim' ifadelerini kullandı.

    TikTok'ta paylaşım yapan Emi isimli bir kadın spor salonunda antrenman yaptığı sırada kıyafeti nedeniyle spor salonu sahibinin eşinin hedefi haline geldiğini söyledi. Bir spor sütyeni ve taytla spor yaptığı sırada kadının yanına gelerek kıyafetini uygunsuz bulduğu için spor salonunu terk etmesini istediğini dile getiren Emi, "Ne olduğunu anlayamadım. Nedenini de anlamadım" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Emi'ye hak verdiğini ifade eden yorumlar yaptı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kıyafet fazlasıyla uygun" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kıyafetinizde hiçbir sorun yok. Kesinlikle sizi kıskanmış" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok spor salonu
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