Spor salonunda kıyafeti uygunsuz bulanarak kovuldu! Tiktok'tan yaptığı paylaşımla duruma isyan etti... "Utanmış hissettim"

TikTok'ta paylaşım yapan Emi isimli bir kadın spor salonunda antrenman yaptığı sırada kıyafeti nedeniyle spor salonu sahibinin eşinin hedefi haline geldiğini söyledi. Bir spor sütyeni ve taytla spor yaptığı sırada kadının yanına gelerek kıyafetini uygunsuz bulduğu için spor salonunu terk etmesini istediğini dile getiren Emi, "Ne olduğunu anlayamadım. Nedenini de anlamadım" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Emi'ye hak verdiğini ifade eden yorumlar yaptı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kıyafet fazlasıyla uygun" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kıyafetinizde hiçbir sorun yok. Kesinlikle sizi kıskanmış" yorumunu ekledi.