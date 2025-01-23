Spor salonundan hastalık kaptı! "Kullanmadan önce her ekipmanı mutlaka silin" uyarısını yaptı: Sosyal medyada gündem yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER Fitness tutkunu Hillary Nguyen spor salonundaki ekipmanların hijyenik şartlarda bulunmamasından dolayı sağlık kaptığını söyleyerek duruma isyan etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda spor salonlarını kullananları uyarmak isteyen Nguyen, "Doktorlar üç ay önce saç derimde bir saçkıran olduğunu tespit etti. Bu beni tam anlamıyla kel bıraktı. Saçlarımın dökülmesine neden oldu" dedi.

Doktorun siyah ışık testi yaptığını söyleyerek saçkıranı tespit ettiğini dile getiren Nguyen, "Aynı gün doktora gittim ve bana siyah ışık testi yaptılar ve bunun saçkıran olduğunu keşfettiler. Bana spor salonuna gidip gitmediğimi sordu ve ben de temelde her gün gittiğimi söyledim, bu yüzden büyük ihtimalle sebebi buydu. Üç ay süren tedavinin ardından saç derim tamamen iyileşti" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının byük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Telefonumu alkollü mendillerle dezenfekte ediyorum ve spor salonundan hemen sonra ellerimi yıkıyorum. Hastalık kapmaktan çok korkuyorum! Spor salonumda kimsenin hijyenik bir şekilde kullanım yaptığını düşünmüyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yeni korku yeniden ortaya çıktı. Tüm ekipmanları siliyorum ama bu şimdiye kadar saçkırandan kaçınma konusunda aktif ve bilinçli bir düşünceye değildim" yorumunu yaptı.