Spor sunucusu Alez Scott kırmızı halı tarzıyla dikkat çekti! Sütyensiz hali olay oldu

Alex Scott Londra'da düzenlenen yıldızlarla dolu GQ Men of the Year Ödülleri'nde oldukça müstehcen bir kıyafetle katıldı.

39 yaşındaki spor sunucusu, altında siyah minicik bir tanga olan şeffaf bir zincir zırh elbiseyle geceye katıldı ve içine ise sütyen giymedi.

Doğal bir makyaj yapmayı tercih eden Scott'un tarzı sosyal medyayı salladı.

Geceye yalnız katılan spor sunucusuna bir bakan bir daha baktı. Bir süre önce Jess Glynne ile aşk yaşadığını ilan eden Alex Scott gecenin en çok konuşulan isimlerinden olsa da en şık isimleri arasında değildi.

Spor sunucusunun tarzını sosyal medyada hayranları "Abartı" ve"Müstehcen" buldu.







