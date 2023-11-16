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  4. Spor sunucusu Alez Scott kırmızı halı tarzıyla dikkat çekti! Sütyensiz hali olay oldu

Spor sunucusu Alez Scott kırmızı halı tarzıyla dikkat çekti! Sütyensiz hali olay oldu

16.11.2023 09:46 | Son Güncelleme:
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Güzel spor sunucusu Alex Scott, GQ Men of the Year Ödülleri'ne oldukça iddialı bir kıyafetle geldi. Güzel sunucunun sütyensiz seçimi kırmızı halıda dikkat çekmeyecek gibi değildi.

Alex Scott Londra'da düzenlenen yıldızlarla dolu GQ Men of the Year Ödülleri'nde oldukça müstehcen bir kıyafetle katıldı.

39 yaşındaki spor sunucusu, altında siyah minicik bir tanga olan şeffaf bir zincir zırh elbiseyle geceye katıldı ve içine ise sütyen giymedi.

Doğal bir makyaj yapmayı tercih eden Scott'un tarzı sosyal medyayı salladı.

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Geceye yalnız katılan spor sunucusuna bir bakan bir daha baktı. Bir süre önce Jess Glynne ile aşk yaşadığını ilan eden Alex Scott gecenin en çok konuşulan isimlerinden olsa da en şık isimleri arasında değildi.

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Spor sunucusunun tarzını sosyal medyada hayranları "Abartı" ve"Müstehcen" buldu.


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