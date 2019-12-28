Spotify'dan siyasi reklamlara yasak

ABD’de birçok kullanıcısı bulunan firma, reklamların doğruluğunu denetleyecek kaynağa sahip olmadıklarına dikkat çekti.İsveçli online müzik akış servisi Spotify Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılacak başkanlık seçimleri nedeniyle siyasi reklamlara yer vermeme kararı aldı. Firmadan cuma günü yapılan açıklamada şirketin siyasi içerikli reklamların kontrolü ve değerlendirilmesi için yeterli kaynağa sahip olmadığı kaydedildi. Spotify bu nedenle yanlış bilgilerin yayılmasından endişe duyduklarını belirterek, siyasi reklamlara 2020 başından itibaren yer verilmeyeceğini duyurdu.

Spotify'ın ABD'de birçok kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcıların büyük bölümü reklamlarla finanse edilen ücretsiz üyelik seçeneğine sahip.

Spotify'ın siyasi reklamlar üzerinden ne kadar gelir elde ettiği ile ilgili detaylı bir veri bulunmuyor. Advertising Age adlı piyasa araştırmaları şirketi aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin ve başkanlık yarışında yer alan bir diğer isim olan, Demokrat Senatör Bernie Sanders'in Spotify'da reklamlarının bulunduğunu kaydetti.