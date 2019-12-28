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  4. Spotify'dan siyasi reklamlara yasak

Spotify'dan siyasi reklamlara yasak

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Spotify ABD'deki Başkanlık seçimleri öncesinde siyasi reklamları yasaklamaya hazırlanıyor.

Spotify'dan siyasi reklamlara yasak

ABD’de birçok kullanıcısı bulunan firma, reklamların doğruluğunu denetleyecek kaynağa sahip olmadıklarına dikkat çekti.İsveçli online müzik akış servisi Spotify Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılacak başkanlık seçimleri nedeniyle siyasi reklamlara yer vermeme kararı aldı. Firmadan cuma günü yapılan açıklamada şirketin siyasi içerikli reklamların kontrolü ve değerlendirilmesi için yeterli kaynağa sahip olmadığı kaydedildi. Spotify bu nedenle yanlış bilgilerin yayılmasından endişe duyduklarını belirterek, siyasi reklamlara 2020 başından itibaren yer verilmeyeceğini duyurdu.

Spotify'ın ABD'de birçok kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcıların büyük bölümü reklamlarla finanse edilen ücretsiz üyelik seçeneğine sahip.

Spotify'ın siyasi reklamlar üzerinden ne kadar gelir elde ettiği ile ilgili detaylı bir veri bulunmuyor. Advertising Age adlı piyasa araştırmaları şirketi aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin ve başkanlık yarışında yer alan bir diğer isim olan, Demokrat Senatör Bernie Sanders'in Spotify'da reklamlarının bulunduğunu kaydetti.

Dünya çapında 130 milyon kullanıcıya sahip olan online müzik akış servisi Spotify, genç seçmenlere ulaşmak için önemli bir platform olarak görülüyor.

Yalan haber endişesi artıyor

ABD'de 2020 yılının Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesinde yalan haber ve yanlış bilgilerin yayılmasıyla ilgili endişe büyüyor. Bazı çevrelere göre sosyal medya üzerinden sık sık yanlış ya da yanıltıcı paylaşımlarda bulunan isimlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump. Bu nedenle birçok internet platformu farklı önlemler alma yoluna gidiyor.

Twitter siyasi reklamları büyük ölçüde yasaklama kararı alırken, Google da geçtiğimiz Kasım ayında kişiselleştirilmiş seçmen reklamlarına izin vermeyeceğini duyurdu. Google hedef kitle odaklı siyasi reklamların bundan böyle sadece yaş, cinsiyet veya posta kodu gibi geniş kriterler içereceğini açıkladı.

Facebook ise siyasi reklamlara izin vermeyi sürdürüyor. Sosyal medya platformu bu kararını, kullanıcı ve gazetecilerin reklamların gerçekliğini kontrol etmeleri gerektiği ile gerekçelendiriyor.

AFP / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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