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Squid Game 2. sezonuyla geri döndü! Hayranları sosyal medyaya adeta akın etti: "Nefesimi tutarak izledim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.12.2024 15:16
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Squid Game , 2021'de Netflix'te yayınlanmasının ardından dünya çapında büyük bir başarıya ulaştı ve platformdaki ilk 28 günde 1,65 milyar saatten fazla izlenme sayısına ulaşarak yayıncının tarihindeki en çok izlenen dizi oldu. 3 yıllık aranın ardından Squid Game 2. sezonuyla ekranlara geri döndü. Dizinin hayranları yeni sezonu büyük bir merakla takip ederek sosyal medyadan yorum yapmayı ihmal etmedi.

Squid Game 2. sezonuyla geri döndü! Hayranları sosyal medyaya adeta akın etti: "Nefesimi tutarak izledim"

Güney Koreli film yönetmeni Hwang Dong-hyuk tarafından yaratılan Squid Game, yayınlandığı 2021 tarihinden bugüne kadar 330 milyon izleyici ve 2,8 milyar saatten fazla izlendi. Dizinin hayranları, Haziran 2022'de onaylanan ikinci sezon için üç yıl gibi zorlu bir bekleyiş yaşamak zorunda kaldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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26 Aralık tarihinde Squid Game ikinci sezonuyla Netflix'te görücüye sunuldu. Dizinin ikinci sezonunun yayınlanmasından sonra izleyiciler yorumlarını iletmek için adeta sosyal medyada akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Squid Game'in 2. sezonu ilk sezondan 10 kat daha iyi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Squid Game 2 şu ana kadar muhteşem" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Nefesimi tutarak izledim. Squid Game 2. sezonunun kötü olacağını düşünmüştüm ama ilk bölüm başlı başına çok iyiydi." yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Squid Game
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