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Srebrenitsa'nın "adalet savaşçısı" annesi unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 14:40 | Son Güncelleme

Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın ardından adaletin sağlanması için hayatı boyunca mücadele eden Hatice Mehmedovic, vefatının birinci yıl dönümünde dualarla anıldı

SREBRENİTSA (AA) - Bosna Hersek'in doğusunda 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımında eşi ile iki oğlunu kaybeden ve savaşın ardından adaletin sağlanması için hayatı boyunca mücadele eden Hatice Mehmedovic vefatının birinci yıl dönümünde dualarla anıldı.

Son günlerine kadar verdiği mücadele nedeniyle "adalet savaşçısı" olarak da nitelendirilen Boşnak anne için memleketi Srebrenitsa'daki Çarşı Camisi'nde mevlit okundu, dua edildi.

Srebrenitsa Başimamı Damir Pestalic, yaptığı konuşmada, Hatice Mehmedovic'i ve mücadelesini asla unutmayacaklarını belirterek, Srebrenitsalılar olarak onun için her yıl mevlit okutacaklarını söyledi.

Mehmedovic'in her daim akıllarda kalacağını kaydeden Pestalic, "Hatice Anne, bu dünyadaki her şeyini kaybetmesine rağmen daha iyi bir hayata dair umudunu yitirmeyen biriydi. Srebrenitsa'yı çok sever, burada yaşayanlardan bir arada yaşam kültürünü inşa etmelerini isterdi." dedi.

Pestalic, Mehmedovic'in soykırımın cezasız kalmaması ve adaletin sağlanması için ömrü boyunca mücadele ettiğini vurgulayarak, "O hepimizin ilham kaynağı oldu. Srebrenitsa annelerinin sembolüydü. Geride bıraktığı boşluk çok büyük." ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Fazila Efendic de Hatice Mehmedovic'in kendilerine hakikat ve adalet mücadelesini miras bıraktığını aktararak, "Bizler, Hatice'nin yolundan ilerlemek, hakikat ve adalet için mücadele etmekle yükümlüyüz." şeklinde konuştu.

- Hatice Mehmedovic kimdir?

Soykırımda eşi Abdulah (44) ile iki oğlu Almir (18) ve Azmir'in (21) yanı sıra çok sayıda yakın akrabasını da kaybeden Mehmedovic, soykırımdan sonra adalet arayışında sembol isimlerden biri olmuştu.

Soykırımın ardından 23 yıl boyunca yorulmadan adalet mücadelesi veren Mehmedovic'in, "Artık anne olamayacağım. Torunum olmayacak. Oğlum olmayacak. Bu mutlulukların ne anlama geldiğini bilemeyeceğim." ifadeleri herkesin hafızasına kazınmıştı.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı uzun yıllar olarak görev yapan Mehmedovic, 22 Temmuz 2018'de kanser tedavisi gördüğü Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki bir hastanede 66 yaşında yaşamını yitirmişti.

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