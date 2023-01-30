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Star Tv'nin iddialı dizisinin daha başlamadan ismi değişti! Lavanta Konağı konusu ne, oyuncuları kimler? Ebru Şahin ve Birkan Sokullu başrolde!

30.01.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin iddialı dizisinin daha başlamadan ismi değişti. Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaştığı Ab-ı Hayat dizisinin adı projenin ilk adı olan Lavanta Konağı oldu. Peki, Lavanta Konağı konusu ne, oyuncuları kimler? OGM Pictures’ın imzasını taşıyacak olan dizi oyuncu kadrosu ve hikayesi ile oldukça dikkat çekici. İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Star Tv'nin iddialı dizisinin daha başlamadan ismi değişti! Lavanta Konağı konusu ne, oyuncuları kimler? Ebru Şahin ve Birkan Sokullu başrolde!

Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun yeni dizisi Ab-ı Hayat için geri sayım devam ederken iddialı yapımın ismi değişti. Kod adı Ab-ı Hayat olan dizide Birkan Sokullu'yla başrol oynayan Ebru Şahin'in sahneleri çekilmeye başladı. Dizinin adı değişti ve ilk adı olan “Lavanta Konağı” oldu. Peki, Lavanta Konağı konusu ne, oyuncuları kimler? İşte yeni diziye dair tüm ayrıntılar...

LAVANTA KONAĞI KONUSU NE?

Oyuncu Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun başrolünü paylaştığı "Kod adı Ab-ı Hayat" dizisinin ve Şahin'in hayat vereceği karakterin ismi değişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ebru Şahin “Destan” dizisinin ardından OGM Pictures’la el sıkışmıştı. Önce Çağatay Ulusoy’a “Centilmen” isimli Netflix filminde başrol oynayan Şahin, daha sonra da Hilal Saral’ın kod adı “Ab-ı Hayat” olan dizisinin başrol kadın yıldızı olmuştu. Geçen hafta çekimler Birkan Sokullu ve Necip Memili’li sahnelerle başladı. Bu arada dizinin adı değişti ve ilk adı olan “Lavanta Konağı” oldu.

LAVANTA KONAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Güçlü bir hikaye ile seyirci karşısına çıkacak olan yapımın başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin paylaşıyor. Dizide usta oyuncu Hümeyra, Sadakatsiz dizisiyle beğeni toplayan Gözde Seda Altuner ve Ayşegül Cengiz de yer alıyor.

LAVANTA KONAĞI KONUSU NE?

Heyecanla beklenen dizi hep 30 yaşında görünen bir adamın hikâyesini ekranlara taşıyacak. Emmy Ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ab-ı Hayat dizisinin senaryosunu ise Nuran Evren Şit kaleme alyor.

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