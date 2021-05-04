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Star Wars Day (Yıldız Savaşları Günü) nedir? 4 Mayıs neden Star Wars Günü olarak kutlanıyor? Star Wars Günü’nün anlamı nedir?

Seray Üstün Seray Üstün
04.05.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema kültürünün efsaneleri arasında kabul edilen Star Wars (Yıldız Savaşları) filmi dünyanın pek çok bölgesinden geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Star Wars hayranları, Star Wars kültürünü yaşatmak ve filmi anmak için her yıl 4 Mayıs'ı Dünya Star Wars Günü olarak kutluyor. Peki, Star Wars günü neden 4 Mayıs'ta kutlanıyor?

Star Wars Day (Yıldız Savaşları Günü) nedir? 4 Mayıs neden Star Wars Günü olarak kutlanıyor? Star Wars Günü’nün anlamı nedir?

Star Wars (Yıldız Savaşları) George Lucas tarafından yaratılan kurgusal evren ve bir markadır. Film serisinin ilki 25 Mayıs 1977'de Star Wars (Yıldız Savaşları) ismiyle yayınlanmış ve dünya çapında bir popüler kültür fenomeni olmuştur. Üçer yıl arayla iki devam filmi yayınlanmıştır. Orijinal üçlemenin son filminin yayınlanmasından 16 yıl sonra ise, öncül üçleme olarak bilinen film yeniden gösterime girmiştir. 2003-2005 yılları arasında adı Star Wars: Klon Savaşları olan film, üçlemeler serisi haricinde yayınlanmış tek film olma özelliğiyle bilinmektedir.

Star Wars hayranları, Star Wars kültürünü yaşatmak ve filmi anmak için her yıl 4 Mayıs'ı Dünya Star Wars Günü olarak kutluyor. Bu özel günün 4 Mayıs tarihinde kutlanma nedeni ise tamamen İngilizce'deki bir kelime oyunundan kaynaklanıyor.

4 MAYIS NEDEN STAR WARS GÜNÜ OLARAK KUTLANIYOR?

Filmin klasik "May the force be with you" (Güç seninle olsun) cümlesindeki 'force' (güç) kelimesi ile 'fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuşunun benzerliği ve orijinal cümlede dilek ifade eden 'may'in aynı zamanda 'Mayıs' anlamına gelmesinden yola çıkılarak "May the fourth be with you" denilerek yeni bir gün icat edildi. Bu söz oyunundan dolayı da 4 Mayıs dünya Star Wars günü olarak kutlanıyor.

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