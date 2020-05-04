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Star Wars günü nedir? 4 Mayıs neden Dünya Star Wars günüdür?

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Bugün gayri resmi olarak 4 Mayıs dünya Star Wars günü. Dünyaca ünlü Star Wars filminin hayranları her yıl 4 Mayıs gününü Star Wars günü olarak kutluyorlar ve bugün için sosyal medyadan mesajlar, tebrikler paylaşıyorlar. Peki Star Wars günü nedir ve neden 4 Mayıs'ta kutlanıyor, bu tarihin özelliği nedir? Bu günün kutlama mesajı olan "May the fourth be with you" ne anlama geliyor?

Star Wars günü nedir? 4 Mayıs neden Dünya Star Wars günüdür?

Sine tarihinin en önemli filmlerinden biri olan bilgisayar destekli efektleri ile günümüzün bol efektli filmlerine yolu açmış olan Star Wars artık sadece bir film değildir. 1977 yılında yayımlanan ilk filmden bu yana bir kült haline gelmiş ve milyonlarca Star Wars hayranının sayısı her yeni jenerasyonla artmaktadır. Son yıllarda bu hayranlar 4 Mayıs tarihini Star Wars günü olarak kutlamaktadırlar. Peki Star Wars günü nedir ve neden 4 Mayıs'ta kutlanmaktadır.

STAR WARS GÜNÜ NEDİR?

Her 4 Mayıs'da Dünya Star Wars günü olarak kutlanmaktadır. Bu gayriresmi Star Wars bayramında çeşitli etkinlikler düzenlenmekte, sosyal medyada mesajlar ve videolar yayımlanmaktadır.

4 MAYIS NEDEN STAR WARS GÜNÜ OLARAK KUTLANIYOR?

Star Wars gününü 4 Mayıs'ta kutlanmasının öyle ciddi bir nedeni yok. Tamamen İngilizce'deki bir kelime oyunundan kaynaklanıyor. Filmin klasik "May the force be with you" yani "Güç seninle olsun" anlamındaki cümlesindeki 'force' (güç) kelimesi ile 'fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuşunun benzerliği ve orijinal cümlede dilek ifade eden yardımcı fiil olarak kullanılan 'may'in aynı zamanda "Mayıs" anlamına gelmesinden yola çıkılarak "May the fourth be with you" (Mayıs'ın dördü seninle olsun.) denilerek bir kelime esprisi yapılıyor. Bu kelime esprisinin dolayı da 4 Mayıs dünya Star Wars günü olarak kutlanıyor.

TWITTER'DA STAR WARS GÜNÜ


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Star Wars, dünya star wars günü, 4 mayıs,

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