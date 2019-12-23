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Star Wars'un yönetmeni J.J. Abrams'dan eleştirilere şaşırtıcı yanıt: Haklılar

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (Star Wars: The Rise of Skywalker) filmiyle serinin hayranları tarafından topa tutulan yönetmen J.J. Abrams, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Yönetmen, "Yıldız Savaşları konusunda nasıl herkesi memnun edebilirsiniz?" dedi.

Star Wars'un yönetmeni J.J. Abrams'dan eleştirilere şaşırtıcı yanıt: Haklılar

J.J. Abrams, yeni Star Wars filmi Skywalker'ın Yükselişi'ne (The Rise of Skywalker) yönelik olumsuz değerlendirmelere şaşırtıcı bir yanıt verdi. Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (Star Wars: The Rise of Skywalker) filminin yönetmeni J.J Abrams, film hakkındaki eleştirileri haklı bulduğunu söyledi.

'Skywalker'ın Yükselişi' eleştirmenler ve hayranlardan karışık tepkiler aldı. Bazı hayranlar 'Skywalker'ın Yükselişi'nin 9 filmlik serinin "hak ettiği" son olduğunu ifade ederken, bazıları ise bu görüşün karşı tarafında yer aldı. Film, Rotten Tomatoes'da en düşük not alan Yıldız Savaşları filmlerinden biri oldu.

'HERKES HAKLI'

Vanity Fair panelinde konuşan Abrams, bahsi geçen değerlendirmeleri haklı bulduğunu söylerken, "Filmi her şeyden çok sevenler de haklı" dedi. Ünlü Yönetmen, "Yıldız Savaşları konusunda nasıl herkesi memnun edebilirsiniz?" ifadelerini kullandı.

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"Bir tasarım, müzik, hikaye seçiminin bazılarını memnun edip, bazılarını etmeyeceğini başından beri biliyorduk" diyen Abrams, "Ve hepsi haklı" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Film heyecan ve görsellikte bence güzel ama işi iyice büyücülüğe vurmuşlar Tamam SW hikayesi kendi içinde bir fantezi ama büyücülük, mekan değiştirme, zamanda yolculuk sabırları taşıran saçma sapan şeyler. Zaten baştan beri varolan çatışmaları siyah karakterin ağzından resmen din olarak da ilan etmişsin. Asıl scandal da bu. mortal kombat'tan hallice.
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