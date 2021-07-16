Steam Deck'in fiyatı, Valve'in sahibi Gabe Newell'ın dilinde!

Valve'in yeni duyurduğu Steam Deck taşınabilir oyun cihazı, hareket halindeyken Steam oyunlarını oynamak isteyenlerin tercihi olabilir. 7 inç dokunmatik ekrana sahip olan ve Nintendo Switch'e benzer bir yapıyla gelen Steam Deck, oldukça da güçlü bir teknik özellikler tablosuna sahip. Ancak Steam Deck'in en dikkat çeken tarafı şüphesiz ki fiyatı. Çünkü cihazın fiyatı 399 dolardan başlıyor ve 649 dolara kadar çıkıyor. Steam Deck'in fiyatı hakkında Valve'in sahibi Gabe Newell'ın söyledikleri ise fazlasıyla ilgi çekecek cinsten.

GABE NEWELL'DAN STEAM DECK'İN FİYATI İÇİN YORUM

Valve'in sahibi Gabe Newell, IGN'ye verdiği röportajda, en büyük önceliğin Steam Deck'in iyi performans göstermesini sağlamak olduğunu, bunun sonucunda fiyatın ikinci planda yer aldığını ve sonuç olarak bunun da "acı verici" olduğunu söyledi. Valve donanım direktörü Shreya Liu ise Newell'ın görüşünü yineledi.

STEAM DECK'İN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Steam Deck'in özellikleri arasında AMD Zen 2 CPU, AMD RDNA 2 GPU ve 16 GB LPDDR5 RAM yer alıyor. 64 GB, 256 GB SSD ve 512 GB SSD olmak üzere üç farklı seçenek var. Cihaz ayrıca 7 inçlik dokunmatik bir ekrana sahip ve analog tuşlarla da destekleniyor. Fiyatlar ise şu şekilde:

Steam Deck 64 GB - 399 dolar,

Steam Deck 256 GB NVMe SSD - 529 dolar

Steam Deck 512 GB NVMe SSD - 649 dolar

40 Wh pile sahip olduğu söylenen Steam Deck, bazı ülkelerdeki sahiplerine Aralık 2021'de gönderilmeye başlanacak.

