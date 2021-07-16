Valve, Steam Deck'i tanıttı! İşte taşınabilir oyun cihazının fiyatı ve özellikleri

Valve'in Nintendo Switch benzeri taşınabilir bir oyun cihazının üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Steam gibi büyük bir oyun kütüphanesinin sahibi olan şirketin böyle bir cihaz tanıtması ise gayet mümkündü. Nitekim Valve'in taşınabilir oyun cihazı hakkındaki söylentiler doğru çıktı. Valve, Steam Deck adını verdiği cihazı resmen görücüye çıkardı.

STEAM DECK ÖZELLİKLERİ

Steam Deck, tıpkı söylentilerde olduğu gibi Nintendo Switch'e benziyor. Ancak her iki cihazı birbirinden ayıran önemli farklar var. Çünkü SteamOS işletim sisteminin modifiye edilmiş bir versiyonunu kullanan Deck, bir oyun bilgisayarı gibi çalışıyor. Cihaz üzerinden Steam Store'a ve Steam Kütüphanesi'ne erişim sağlanabiliyor. Steam Deck'in en ilgi çekici yanlarından biri ise AAA oyunları dahi çalıştırabiliyor olması.

Steam Deck'in özellikleri arasında ise AMD Zen 2 CPU, AMD RDNA 2 GPU ve 16 GB LPDDR5 RAM yer alıyor. 64 GB, 256 GB SSD ve 512 GB SSD olmak üzere üç farklı seçenek var. Cihaz ayrıca 7 inçlik dokunmatik bir ekrana sahip ve analog tuşlarla da destekleniyor. 40 Wh pile sahip olduğu söylenen Steam Deck, Wi-Fi, Bluetooth desteğine ve microSD kart girişi ile birlikte USB Type-C bağlantı girişine de sahip.

İŞTE STEAM DECK'İN FİYATI

Steam Deck'in fiyatına gelelim. Ürünün üç farklı versiyonu ve doğal olarak üç farklı fiyatı var. Bunlar;

Steam Deck 64 GB - 399 dolar

Steam Deck 256 GB NVMe SSD - 529 dolar

Steam Deck 512 GB NVMe SSD - 649 dolar

Steam Deck, bazı ülkelerdeki sahiplerine Aralık 2021'de gönderilmeye başlanacak. Bu ülkeler arasında şimdilik Türkiye yok.

