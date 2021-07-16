HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Valve, Steam Deck'i tanıttı! İşte taşınabilir oyun cihazının fiyatı ve özellikleri

Valve, Steam Deck'i tanıttı! İşte taşınabilir oyun cihazının fiyatı ve özellikleri

16.07.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Steam ve Half Life serisi ile tanıdığımız Valve, Steam Deck'i duyurdu. Taşınabilir oyun cihazı olarak adlandırabileceğimiz cihaz, Nintendo Switch'e doğrudan rakip gibi görünüyor. Peki Steam Deck'in özellikleri neler, Steam Deck'in fiyatı ne kadar?

Valve, Steam Deck'i tanıttı! İşte taşınabilir oyun cihazının fiyatı ve özellikleri

Valve'in Nintendo Switch benzeri taşınabilir bir oyun cihazının üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Steam gibi büyük bir oyun kütüphanesinin sahibi olan şirketin böyle bir cihaz tanıtması ise gayet mümkündü. Nitekim Valve'in taşınabilir oyun cihazı hakkındaki söylentiler doğru çıktı. Valve, Steam Deck adını verdiği cihazı resmen görücüye çıkardı.

Half-Life 3 ne zaman çıkacak? Yapım şirketinden heyecanlandıran açıklama...Half-Life 3 ne zaman çıkacak? Yapım şirketinden heyecanlandıran açıklama...

STEAM DECK ÖZELLİKLERİ

Steam Deck, tıpkı söylentilerde olduğu gibi Nintendo Switch'e benziyor. Ancak her iki cihazı birbirinden ayıran önemli farklar var. Çünkü SteamOS işletim sisteminin modifiye edilmiş bir versiyonunu kullanan Deck, bir oyun bilgisayarı gibi çalışıyor. Cihaz üzerinden Steam Store'a ve Steam Kütüphanesi'ne erişim sağlanabiliyor. Steam Deck'in en ilgi çekici yanlarından biri ise AAA oyunları dahi çalıştırabiliyor olması.

Steam Deck tanıtıldı

Steam Deck'in özellikleri arasında ise AMD Zen 2 CPU, AMD RDNA 2 GPU ve 16 GB LPDDR5 RAM yer alıyor. 64 GB, 256 GB SSD ve 512 GB SSD olmak üzere üç farklı seçenek var. Cihaz ayrıca 7 inçlik dokunmatik bir ekrana sahip ve analog tuşlarla da destekleniyor. 40 Wh pile sahip olduğu söylenen Steam Deck, Wi-Fi, Bluetooth desteğine ve microSD kart girişi ile birlikte USB Type-C bağlantı girişine de sahip.

İŞTE STEAM DECK'İN FİYATI

Steam Deck'in fiyatına gelelim. Ürünün üç farklı versiyonu ve doğal olarak üç farklı fiyatı var. Bunlar;

  • Steam Deck 64 GB - 399 dolar
  • Steam Deck 256 GB NVMe SSD - 529 dolar
  • Steam Deck 512 GB NVMe SSD - 649 dolar
Valve'in Steam Oyun Festivali artık Steam Next Fest olduValve'in Steam Oyun Festivali artık Steam Next Fest oldu

Steam Deck, bazı ülkelerdeki sahiplerine Aralık 2021'de gönderilmeye başlanacak. Bu ülkeler arasında şimdilik Türkiye yok.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'deki felakette ölü sayısı yükseldiRize'deki felakette ölü sayısı yükseldi
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Twitter duyurdu! O özellik tarihe karışıyorTwitter duyurdu! O özellik tarihe karışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürüldü

Korkunç olay! Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürüldü

Son paylaşımı hayrete düşürdü: Selam olsun...

Son paylaşımı hayrete düşürdü: Selam olsun...

Akın ettiler! Uzun araç kuyrukları oluştu

Akın ettiler! Uzun araç kuyrukları oluştu

Erdoğan'dan yeni genelge

Erdoğan'dan yeni genelge

Ünlü şarkıcıya eski eşinden kan donduran tehdit

Ünlü şarkıcıya eski eşinden kan donduran tehdit

Melih Bulu neden görevden alındı?

Melih Bulu neden görevden alındı?

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.