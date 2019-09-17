Mynet Trend

Steam, PC sahiplerine ücretsiz DiRT Rally dağıtıyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 17.09.2019 09:22 | Son Güncelleme

Epic Games’e karşı yapılan bu indirim ile DiRT Rally’ye ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Steam, PC sahiplerine ücretsiz DiRT Rally dağıtıyor

PC platformunda tekel pozisyonunda olan Steam, Epic Games’in gelmesi ile büyük bir darbe almıştı. Epic Games‘in her hafta popüler oyunları ücretsiz olarak dağıtması karşısında sessiz kalan Steam, bugün bu sessizliğini bozdu. Yarış oyunu tutkunlarının yakından tanıdığı DiRT Rally, Steam’de ücretsiz olarak yerini aldı.

DiRT Rally’yi ücretsiz olarak indirmek için son gün 16 Eylül 2019 yani bugün olduğunu belirtelim. DiRT Rally’yi 20:00’a kadar ücretsiz olarak buradan Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: AMD FX Series or Intel Core i3 Series
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: AMD HD5450 or Nvidia GT430 or Intel HD4000 with 1GB of VRAM (DirectX 11 graphics card required)
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: AMD FX-8150 or Intel Core i5 4670K
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD R9 290 or Nvidia GTX780
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Oyunun tanıtım yazısı;

“DiRT Rally, şimdiye kadarki en gerçekçi ve heyecanlı ralli oyunudur, DiRT topluluğunca 80m milin üstünde yol testi yapılmıştır. Bir kazanın bile telafisiz bir şekilde sahne süreni zedeleyebileceğinin bilincinde ve tam hızla tehlikeli yollarda savruluyorken yarış heyecanını tam olarak hissedersin.

Kar, buz, pist ve toprak arasında zar zor kontrolü sağlayarak yarışıyor ve farklı hava durumlarıyla mücadele ediyorken, her aşama seni farklı bir şekilde sınar. Araba, sürtünme ve aşama bağlantısından yoksun olduğunda, özel ralli takımın seni hırslı tutmaya çalışır ve her ralli konsantrasyon ve yeteneği sınayan maraton benzeri bir test haline gelir.

Dirt Rally ayrıca, dünyanın en hızlı arazi arabalarını kullanarak hem tek oyunculu hem çok oyunculu yarışlarda serinin en sevilen turlarında başka sürücülerle arabalarınızın boyalarını atmanıza imkan veren lisanslı resmi World Rallycros içerğini de sunuyor. “

Netflix’e bu hafta neler eklenecek?

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Google'dan Apple'a çelme!Google'dan Apple'a çelme!
ABD'den sonra bir ülke daha yasaklıyor! ABD'den sonra bir ülke daha yasaklıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Steam DiRT Rally

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü oyuncu Çukur'da! Aliço'nun gizemli babası ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Çukur'da! Aliço'nun gizemli babası ortaya çıktı

İkinci Göbeklitepe heyecanı! Tapınak alanları bulundu

İkinci Göbeklitepe heyecanı! Tapınak alanları bulundu

Basın toplantısına damga vuran anlar

Basın toplantısına damga vuran anlar

Eşini dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Sorguda söylediği 'pes' dedirtti

Eşini dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Sorguda söylediği 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei Mate 30 Pro kamara kurulumu ile dikkat çekiyor

Sayılı günler kala görüntüleri ortaya çıktı

iPhone 11 ailesi hayal kırıklığı mı?

iPhone 11 serisinden kötü haber!

Xiaomi PTT ile anlaştığını açıkladı

PTT dünya devi ile anlaştı

Google, Apple’dan önce 5G teknolojisine giriş yapacak

Google'dan Apple'a çelme!

Fransa Libra yasağını sadece Fransa ile sınırlandırmayacak

ABD'den sonra bir ülke daha yasaklıyor!

Küçük yapımcılar Epice’e mi kaçacak?

Liderliğini kaybedebilir! Yeni önlemler yolda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.