Steam, PC sahiplerine ücretsiz DiRT Rally dağıtıyor

PC platformunda tekel pozisyonunda olan Steam, Epic Games’in gelmesi ile büyük bir darbe almıştı. Epic Games‘in her hafta popüler oyunları ücretsiz olarak dağıtması karşısında sessiz kalan Steam, bugün bu sessizliğini bozdu. Yarış oyunu tutkunlarının yakından tanıdığı DiRT Rally, Steam’de ücretsiz olarak yerini aldı.
DiRT Rally’yi ücretsiz olarak indirmek için son gün 16 Eylül 2019 yani bugün olduğunu belirtelim. DiRT Rally’yi 20:00’a kadar ücretsiz olarak buradan Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Minimum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: AMD FX Series or Intel Core i3 Series
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: AMD HD5450 or Nvidia GT430 or Intel HD4000 with 1GB of VRAM (DirectX 11 graphics card required)
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: AMD FX-8150 or Intel Core i5 4670K
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD R9 290 or Nvidia GTX780
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Oyunun tanıtım yazısı;
“DiRT Rally, şimdiye kadarki en gerçekçi ve heyecanlı ralli oyunudur, DiRT topluluğunca 80m milin üstünde yol testi yapılmıştır. Bir kazanın bile telafisiz bir şekilde sahne süreni zedeleyebileceğinin bilincinde ve tam hızla tehlikeli yollarda savruluyorken yarış heyecanını tam olarak hissedersin.
Kar, buz, pist ve toprak arasında zar zor kontrolü sağlayarak yarışıyor ve farklı hava durumlarıyla mücadele ediyorken, her aşama seni farklı bir şekilde sınar. Araba, sürtünme ve aşama bağlantısından yoksun olduğunda, özel ralli takımın seni hırslı tutmaya çalışır ve her ralli konsantrasyon ve yeteneği sınayan maraton benzeri bir test haline gelir.
Dirt Rally ayrıca, dünyanın en hızlı arazi arabalarını kullanarak hem tek oyunculu hem çok oyunculu yarışlarda serinin en sevilen turlarında başka sürücülerle arabalarınızın boyalarını atmanıza imkan veren lisanslı resmi World Rallycros içerğini de sunuyor. “
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