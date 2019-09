Steam, PC sahiplerine ücretsiz DiRT Rally dağıtıyor

PC platformunda tekel pozisyonunda olan Steam, Epic Games’in gelmesi ile büyük bir darbe almıştı. Epic Games‘in her hafta popüler oyunları ücretsiz olarak dağıtması karşısında sessiz kalan Steam, bugün bu sessizliğini bozdu. Yarış oyunu tutkunlarının yakından tanıdığı DiRT Rally, Steam’de ücretsiz olarak yerini aldı.

DiRT Rally’yi ücretsiz olarak indirmek için son gün 16 Eylül 2019 yani bugün olduğunu belirtelim. DiRT Rally’yi 20:00’a kadar ücretsiz olarak buradan Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Minimum sistem gereksinimleri



İşletim Sistemi: 64bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: AMD FX Series or Intel Core i3 Series

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: AMD HD5450 or Nvidia GT430 or Intel HD4000 with 1GB of VRAM (DirectX 11 graphics card required)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri



İşletim Sistemi: 64bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: AMD FX-8150 or Intel Core i5 4670K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD R9 290 or Nvidia GTX780

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan