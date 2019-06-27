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Steam Yaz İndirimleri kapsamında sahip olabileceğiniz en iyi oyunlar

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ESPOR  | 27.06.2019 15:03 | Son Güncelleme

Valve’nin geleneksel yaz indirimi günleri başladı. Steam’deki oyun koleksiyonunuzda mutlaka görmek isteyeceğiniz çoğu oyun için %33’ten başlayan indirimler mevcut.

Steam Yaz İndirimleri kapsamında sahip olabileceğiniz en iyi oyunlar

PC platformuna özel uygun fiyatlı indirimlerin bulunduğu Steam Yaz İndirimleri başladı. Steam‘de 9 Temmuz Salı gününe kadar geçerli olacak indirimler arasında 2019 yılında çıkan Resident Evil 2 ve Devil May Cry 5 gibi oyunlar yer aldı.

Steam Yaz İndirimleri En İyi Oyunlar

Daha önceki yıllarda E3’ten sonra başladığını hatırladığımız indirimler, beklendiği gibi ABD’deki E3 2019 etkinliğinden bir hafta sonra başlamış oldu. Oyun ve DLC indirimlerine ek olarak, kullanıcıların İstek Listesi’nde bulunan oyunları ücretsiz kazanabileceği yeni bir etkinlikte bulunuyor. Steam Grand Prix adlı etkinlikte indirimlerden yararlanan kullanıcılar görevleri tamamlayarak, Pit Stop’daki ödüllerden yararlanabilecek.

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PC platformuna özel uygun fiyatlı indirimlerin bulunduğu Steam Yaz İndirimleri başladı. Steam‘de 9 Temmuz Salı gününe kadar geçerli olacak indirimler arasında 2019 yılında çıkan Resident Evil 2 ve Devil May Cry 5 gibi oyunlar yer aldı.

Steam Yaz İndirimleri En İyi Oyunlar
Daha önceki yıllarda E3’ten sonra başladığını hatırladığımız indirimler, beklendiği gibi ABD’deki E3 2019 etkinliğinden bir hafta sonra başlamış oldu. Oyun ve DLC indirimlerine ek olarak, kullanıcıların İstek Listesi’nde bulunan oyunları ücretsiz kazanabileceği yeni bir etkinlikte bulunuyor. Steam Grand Prix adlı etkinlikte indirimlerden yararlanan kullanıcılar görevleri tamamlayarak, Pit Stop’daki ödüllerden yararlanabilecek. Daha fazla ayrıntıya buradan ulaşabilirsiniz.

Dün akşam saatlerinde start alan indirimler sayesinde oyun koleksiyonunuza yeni parçalar ekleyebilirsiniz. Polygon‘un başarılı oyun eleştirmenlerinden Emily Heller, kullanıcıların işini kolaylaştıracak şekilde Steam Yaz İndirimleri’nde oldukça uygun fiyatlara satın alabileceğiniz En İyi Oyunlar listesini paylaştı:

Assassin’s Creed Odyssey — 154,50 TL (%50 İndirim)
Yakuza 0 — 30,00 TL (%50 İndirim)
Devil May Cry 5 — 263,00 TL (%33 İndirim)
Doom — 74,25 TL (%25 İndirim)
PUBG — 43,50 TL (%50 İndirim)
Grand Theft Auto V — 84,50 TL (%50 İndirim)
Skyrim — 57,40 TL (%33 İndirim)
Divinity: Original Sin 2 — 45,00 TL (%40 İndirim)
Kentucky Route Zero — 19,50 TL (%50 İndirim)
Return of the Obra Dinn — 28,80 TL (%10 İndirim)
Total War: Warhammer 2 — 74,50 TL (%50 İndirim)
Homeworld: Deserts of Kharak — 15,00 TL (%80 İndirim)
Arma 3 — 25,49 TL (%66 İndirim)
Elite: Dangerous — 22,49 TL (%70 İndirim)
XCOM 2 — 54,75 TL (%75 İndirim)
Crusader Kings 2 — 14,75 TL (%75 İndirim)
Sid Meier’s Civilization 6 Gold Edition — 116,39 TL (%77 İndirim)
Resident Evil 2 — 263,34 TL (%34 İndirim)
Hitman 2 — 40,80 TL (%60 İndirim)
Monster Hunter: World — 99,50 TL (%50 İndirim)
Wolfenstein 2: The New Colossus — 87,75 TL (%33 İndirim)
Batman: Arkham Knight — 14,75 TL (%75 İndirim)
The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition — 22,49 TL (%70 İndirim)
Battletech — 20,74 TL (%66 İndirim)
Don’t Starve Together — 9,60 TL (%60 İndirim)
Stardew Valley — 8,00 TL (%20 İndirim)
Castle Crashers — 4,80 TL (%80 İndirim)

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