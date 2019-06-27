Steam Yaz İndirimleri kapsamında sahip olabileceğiniz en iyi oyunlar

PC platformuna özel uygun fiyatlı indirimlerin bulunduğu Steam Yaz İndirimleri başladı. Steam‘de 9 Temmuz Salı gününe kadar geçerli olacak indirimler arasında 2019 yılında çıkan Resident Evil 2 ve Devil May Cry 5 gibi oyunlar yer aldı.

Steam Yaz İndirimleri En İyi Oyunlar

Daha önceki yıllarda E3’ten sonra başladığını hatırladığımız indirimler, beklendiği gibi ABD’deki E3 2019 etkinliğinden bir hafta sonra başlamış oldu. Oyun ve DLC indirimlerine ek olarak, kullanıcıların İstek Listesi’nde bulunan oyunları ücretsiz kazanabileceği yeni bir etkinlikte bulunuyor. Steam Grand Prix adlı etkinlikte indirimlerden yararlanan kullanıcılar görevleri tamamlayarak, Pit Stop’daki ödüllerden yararlanabilecek.

PC platformuna özel uygun fiyatlı indirimlerin bulunduğu Steam Yaz İndirimleri başladı. Steam‘de 9 Temmuz Salı gününe kadar geçerli olacak indirimler arasında 2019 yılında çıkan Resident Evil 2 ve Devil May Cry 5 gibi oyunlar yer aldı.

Steam Yaz İndirimleri En İyi Oyunlar

Daha önceki yıllarda E3’ten sonra başladığını hatırladığımız indirimler, beklendiği gibi ABD’deki E3 2019 etkinliğinden bir hafta sonra başlamış oldu. Oyun ve DLC indirimlerine ek olarak, kullanıcıların İstek Listesi’nde bulunan oyunları ücretsiz kazanabileceği yeni bir etkinlikte bulunuyor. Steam Grand Prix adlı etkinlikte indirimlerden yararlanan kullanıcılar görevleri tamamlayarak, Pit Stop’daki ödüllerden yararlanabilecek. Daha fazla ayrıntıya buradan ulaşabilirsiniz.