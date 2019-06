Steam Yaz İndirimleri kapsamında sahip olabileceğiniz en iyi oyunlar

Dün akşam saatlerinde start alan indirimler sayesinde oyun koleksiyonunuza yeni parçalar ekleyebilirsiniz. Polygon‘un başarılı oyun eleştirmenlerinden Emily Heller, kullanıcıların işini kolaylaştıracak şekilde Steam Yaz İndirimleri’nde oldukça uygun fiyatlara satın alabileceğiniz En İyi Oyunlar listesini paylaştı:

Assassin’s Creed Odyssey — 154,50 TL (%50 İndirim)

Yakuza 0 — 30,00 TL (%50 İndirim)

Devil May Cry 5 — 263,00 TL (%33 İndirim)

Doom — 74,25 TL (%25 İndirim)

PUBG — 43,50 TL (%50 İndirim)

Grand Theft Auto V — 84,50 TL (%50 İndirim)

Skyrim — 57,40 TL (%33 İndirim)

Divinity: Original Sin 2 — 45,00 TL (%40 İndirim)

Kentucky Route Zero — 19,50 TL (%50 İndirim)

Return of the Obra Dinn — 28,80 TL (%10 İndirim)

Total War: Warhammer 2 — 74,50 TL (%50 İndirim)

Homeworld: Deserts of Kharak — 15,00 TL (%80 İndirim)

Arma 3 — 25,49 TL (%66 İndirim)

Elite: Dangerous — 22,49 TL (%70 İndirim)

XCOM 2 — 54,75 TL (%75 İndirim)

Crusader Kings 2 — 14,75 TL (%75 İndirim)

Sid Meier’s Civilization 6 Gold Edition — 116,39 TL (%77 İndirim)

Resident Evil 2 — 263,34 TL (%34 İndirim)

Hitman 2 — 40,80 TL (%60 İndirim)

Monster Hunter: World — 99,50 TL (%50 İndirim)

Wolfenstein 2: The New Colossus — 87,75 TL (%33 İndirim)

Batman: Arkham Knight — 14,75 TL (%75 İndirim)

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition — 22,49 TL (%70 İndirim)

Battletech — 20,74 TL (%66 İndirim)

Don’t Starve Together — 9,60 TL (%60 İndirim)

Stardew Valley — 8,00 TL (%20 İndirim)

Castle Crashers — 4,80 TL (%80 İndirim)