Stephen King’in romanından uyarlanan The Stand’in oyuncu kadrosu bellirlendi

Ülkemizde "Mahşer" adıyla çevrilen Stephen King‘in The Stand romanı bir kere daha televizyona uyarlanıyor. 2020'de 10 bölüm halinde yayına çıkması planlanan serinin oyuncu kadrosu belirlendi. Josh Boone (yazar- yönetmen) ve Benjamin Cavell’ın yaratıcı yazarlığını üstlendiği serinin oyuncu kadrosunda James Marsden, Amber Heard, Whoopi Goldberg ve Greg Kinnear gibi isimlerin rol alacağı belirtiliyor. 1994 yılında 4 bölüm olarak televizyonlarda izleyici karşısına çıkan The Stand, CBS All Access‘te izleyici ile buluşacağı kesinleşti. Başrol James Marsden son olarak Netflix dizisi Dead To Me'de boy göstermişti.

The Stand ölümcül bir salgının dünya nüfusunun neredeyse tamamını öldürmesi üzerine başlıyor ve iyi ile kötü arasındaki savaşa odaklanan fantastik bir hikâyeye dönüşüyor. 100 yaşını aşmış bir hayırsever olan Mother Abagail’in etrafında toplanan bir grup, dünyanın ve insanlığın kaderini belirleyecek savaşa kalkışıyor ve Randal Flagg'ın şeytani kötülükleriyle ile sınanıyorlar.