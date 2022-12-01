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Elon Musk ile Apple arasında dünyanın en kısa teknoloji savaşı! Başlamasıyla bitmesi bir oldu: Musk ile Tim Cook...

01.12.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, yeni satın aldığı sosyal medya platformu Twitter ile gündem olmayı sürdürürken, Apple'ı hedef alan bazı açıklamalarda bulunarak dünya kamuoyunu şaşırtmıştı. Apple'ın Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğini iddia eden Musk, teknoloji devine karşı bir savaş başlatmıştı. Ancak bu savaş belki de dünyanın en kısa teknoloji savaşı oldu. Elon Musk ile Tim Cook'un Apple'ın Genel Merkezi'nde bir araya gelmesiyle, Musk'ın söylemleri başta olmak üzere hemen hemen her şey değişti!

Elon Musk ile Apple arasında dünyanın en kısa teknoloji savaşı! Başlamasıyla bitmesi bir oldu: Musk ile Tim Cook...

Elon Musk ile Apple arasında birkaç güne kadar soğuk rüzgarlar esiyordu. 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da birçok değişikliğe imza atan ünlü milyarder Musk, 28 Kasım Pazartesi akşamı ise iPhone üreticisi teknoloji devi Apple hakkında bazı paylaşımlara imza attı. Musk, paylaşımlarında Apple'ı hedef aldı ve Apple'ın Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğini iddia etti. Apple'ın yüzde 30 komisyon ücretini de sert bir şekilde eleştiren ünlü milyarder, yaptığı paylaşımlarla bir anda tüm teknoloji dünyasını ayağa kaldırdı. Birçok otorite, Elon Musk ve Apple arasında bir savaş başladığını dile getirmeye başladı. Fakat bu savaş, belki de dünyanın en kısa teknoloji savaşı oldu.

ELON MUSK İLE TIM COOK BİR ARAYA GELDİ

Apple'ı sert bir şekilde eleştiren Elon Musk, 30 Kasım akşamı sürpriz bir paylaşım yaptı. Musk, Apple CEO'su Tim Cook'u etiketleyerek "Beni Apple'ın 'güzel' Genel Merkezi'nde gezdirdiğiniz için teşekkürler" dedi. Evet, Elon Musk Apple'ın Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti ve görünüşe göre Tim Cook ile bir araya gelmişti. Musk, paylaşımına bir video da ekledi.

APPLE, TWITTER UYGULAMASINI KALDIRMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Daha sonra bu sürpriz buluşmayla ilgili önemli detayları aktaran Elon Musk, güzel bir konuşma yaptıklarını dile getirerek, "Twitter'ın App Store'dan kaldırılabileceği ile ilgili yanlış anlaşılmayı da çözdük. Tim (Cook), Apple'ın bunu yapmayı asla düşünmediği konusunda netti." dedi. Yani, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Apple'ın Twitter uygulamasını kaldırmayacağını duyurmuş oldu.

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"HATIRLAYABİLDİĞİM EN KISA TEKNOLOJİ SAVAŞI"

Sürpriz buluşmanın ardından Bloomberg'ten teknoloji yazarı Mark Gurman, konu hakkında "Elon Musk-Apple tartışması, hatırlayabildiğim en kısa teknoloji savaşı. Acaba kim kime ulaştı ve 'barış antlaşması' ne kadar sürecek?" şeklinde konuştu.

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Savaş başladı! O tahmin çok da uzak değil Savaş başladı! O tahmin çok da uzak değil

Musk-Cook zirvesinin neler konuşulduğu bilinmese de, şimdilik Twitter, App Store'dan kaldırılmayacak gibi görünüyor.

TIM COOK'TAN DA SÜRPRİZ BİR ADIM GELDİ

Öte yandan, savaşın sona ermesinin ardından Apple CEO'su Tim Cook sürpriz bir adım attı.

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Cook, Twitter hesabından Elon Musk'ı takip etmeye başladı.

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