Elon Musk ile Apple arasında dünyanın en kısa teknoloji savaşı! Başlamasıyla bitmesi bir oldu: Musk ile Tim Cook...

Elon Musk ile Apple arasında birkaç güne kadar soğuk rüzgarlar esiyordu. 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da birçok değişikliğe imza atan ünlü milyarder Musk, 28 Kasım Pazartesi akşamı ise iPhone üreticisi teknoloji devi Apple hakkında bazı paylaşımlara imza attı. Musk, paylaşımlarında Apple'ı hedef aldı ve Apple'ın Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğini iddia etti. Apple'ın yüzde 30 komisyon ücretini de sert bir şekilde eleştiren ünlü milyarder, yaptığı paylaşımlarla bir anda tüm teknoloji dünyasını ayağa kaldırdı. Birçok otorite, Elon Musk ve Apple arasında bir savaş başladığını dile getirmeye başladı. Fakat bu savaş, belki de dünyanın en kısa teknoloji savaşı oldu.

Apple'ı sert bir şekilde eleştiren Elon Musk, 30 Kasım akşamı sürpriz bir paylaşım yaptı. Musk, Apple CEO'su Tim Cook'u etiketleyerek "Beni Apple'ın 'güzel' Genel Merkezi'nde gezdirdiğiniz için teşekkürler" dedi. Evet, Elon Musk Apple'ın Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti ve görünüşe göre Tim Cook ile bir araya gelmişti. Musk, paylaşımına bir video da ekledi.

Thanks @tim_cook for taking me around Apple’s beautiful HQ pic.twitter.com/xjo4g306gR